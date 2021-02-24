Часть работодателей согласилась с переходом на четырёхдневку

Российские работодатели не готовы сегодня перейти на четырёхдневную рабочую неделю, но не исключают внедрение инициативы в будущем, сообщает РИА Новости. Считается, что с помощью дополнительного выходного россияне смогут больше времени проводить с семьёй.

Выводы сделаны на основе исследования сервиса «Работа.ру». Специалисты проанализировали ответы более 1000 работодателей по всей стране. 42% респондентов заявили, что не готовы перейти на четырёхдневку и одномоментное внедрение инициативы оценили негативно. 38% заявили, что не против нововведения в кратчайшие сроки. 20% сохранили нейтралитет.

При этом 53% работодателей допустили, что в будущем переведут сотрудников на четырехдневную рабочую неделю, 41% категорически не согласились с потенциальным нововведением.

Дополнительный выходной даст россиянам возможность больше времени проводить с семьёй, более полноценно восстанавливаться после трудовой недели, эффективнее использовать рабочее время, считают респонденты.

В начале февраля, как сообщал «Рамблер», специалисты сервиса Superjob, проведя опрос, заявили, что некоторые российские предприятия уже перешли на четырехдневную рабочую неделю. Аналитики выяснили, что 4% компаний сократили рабочую неделю на один день, 13% работодателей обсуждали вероятность введения четырехдневки, 4% находятся на грани принятия решения.

В одной компании протестировали новый формат работы, но в итоге вернулись к традиционной «пятидневке». 9% предпринимателей отказались от нововведения. Гораздо больший энтузиазм идея вызывает у работников. Так, 48% респондентов поддержали инициативу о добавлении еще одного выходного дня, а 70% признались, что успеют выполнить свои стандартные рабочие обязанности за четыре дня.