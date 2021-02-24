Wintershall Dea завершила инвестиции в "Северный поток — 2", вложив €730 млн Дальнейшее финансирование проекта компанией не планируется, говорится в отчете Wintershall Dea за четвертый квартал и 2020 год.

"Платежи по кредиту для Nord Stream 2 составили €730 млн и были завершены до пересмотра закона США "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Дальнейшие выплаты не планируются", — говорится в отчете.

Wintershall Dea считает, что ужесточение американских санкций повлияет на сроки реализации проекта строительства "Северного потока — 2" и прогнозирует "агрессивный подход к исполнителям проекта". В качестве примера отмечает наложение санкций на трубоукладочное судно "Фортуна", которое в настоящее время ведет прокладку участка "Северного потока — 2" в территориальных водах Дании.

В настоящее время "Фортуна" попала под рестрикции, введенные соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", что означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с фигурантами перечня. А 22 февраля стало известно, что "Фортуна" и компания-собственник судна "КВТ-Рус" также вносятся в санкционный список в рамках закона "О защите энергетической безопасности Европы" (PEESA). Каких-либо пояснений относительно дополнительных практических последствий этого шага Минфин США не приводит.

В конце ноября прошлого года ряд европейских инвесторов сообщил ТАСС о завершении финансирования проекта "Северный поток — 2", в том числе и Wintershall Dea.

Апелляция на штраф UOKiK Ранее сообщалось, что все партнеры "Газпрома" по проекту обязалась предоставить долгосрочное финансирование в размере 50% от общей стоимости проекта, который оценивается в €9,5 млрд Каждая компания должна была выделить до €950 млн

Рассмотрение апелляции Wintershall Dea на штраф польского регулятора UOKiK за участие европейской компании в проекте строительства "Северного потока — 2" может занять 3-5 лет, утверждает компания.

"Группа считает, что штраф не обоснован и польский антимонопольный орган применяет в данном случае нетрадиционный подход, применяя широкие интерпретации определений. 5 ноября 2020 года дочерняя компания Wintershall Dea — Nederland Transport and Trading B. V. (WDNTT) — обжаловала это решение в суде. Мы ожидаем, что рассмотрение апелляции продлится около 3-5 лет", — говорится в отчете.

Польское ведомство 7 октября обвинило "Газпром" и европейские компании в несогласованном с польскими властями создании совместного предприятия для реализации проекта "Северный поток — 2". Польское антимонопольное ведомство потребовало прекратить кредитные соглашения по проекту "Северный поток — 2", заключенные между компаниями Nord Stream 2 AG (оператор проекта — прим. ТАСС), "Газпромом" и европейскими инвесторами — OMV, Wintershall Dea, Engie, Shell и Uniper. Кроме того, на европейские компании наложен общий штраф в размере 385 млн злотых ($100 млн), "Газпром" был оштрафован на 29 млрд злотых ($7,6 млрд). При обжаловании решение польского регулятора не подлежит исполнению до вступления в силу определения вышестоящего суда.

Решение польского регулятора UOKiK в начале ноября прошедшего года обжаловали все участники проекта строительства газопровода "Северный поток — 2".

О проекте

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Но в декабре 2020 года Nord Stream 2 AG возобновила прокладку трубы, построив 2,6 км трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. "Газпром" рассчитывает на ввод "Северного потока — 2" в эксплуатацию в разумные сроки. Отмечается, что "Северный поток — 2" остается одним из приоритетных инвестиционных проектов холдинга в 2021 году.