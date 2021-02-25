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В США разгорелся энергетический кризис 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
В США разгорелся энергетический кризис
Фото: Reuters
Энергетические компании Техаса оказались на грани массовых дефолтов. Из-за аномальных холодов и снегопада нарушилась их работа, поэтому пришлось экстренно закупать энергию у других поставщиков на фоне резкого роста цен, пишет Bloomberg.
Несколько компаний уже заявили о невозможности покрыть платежи. Энергетический кризис в США разгорелся на фоне того, что стоимость электроэнергии взлетала до девяти тысяч долларов за мегаватт-час. В настоящее время неоплаченными остаются счета на несколько миллиардов долларов.
Компании должны рассчитаться в течение двух дней, иначе оператор энергосети Ercot разорвет с ними соглашения. Аномальные холода оставили без света четыре миллиона человек в США. Шесть членов совета директоров Ercot на фоне этого ушли в отставку.
Нетипичные для южных штатов США морозы до минус 18 градусов по Цельсию поставили часть страны на грань дефицита бензина. Из-за низких температур вынужденно приостановили работу четыре крупнейших нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) Техаса.
Также в Техасе произошел продовольственный кризис. Из-за закрытия торговых точек многие магазины и рестораны вынуждены выбрасывать скоропортящиеся продукты и товары с истекшим скором годности, испытывая при этом трудности с поставками новой еды.
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Комментарии 1
Компании , Bloomberg
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