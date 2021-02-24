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Дивиденды для разрушающих природу компаний предложили ограничить 

Лера Букина 1 час назад
Дивиденды для вредящих природе компаний захотели ограничить
Фото: ТАСС
В правительстве РФ намерены создать механизм по ограничению дивидендов для компаний, которые не ликвидируют нанесенный природе ущерб, пишет РБК.
Поручение о доработке поправок в законодательство «в части обеспечения исполнения собственниками объектов промышленной инфраструктуры обязанности по ликвидации причиненного вреда окружающей среде» было дано вице-премьером Викторией Абрамченко.
Срок исполнения работы — до 1 марта. Вопросом займутся министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, Минпромторг, Минэкономразвития и другие профильные ведомства.
Согласно протоколу по итогам февральского совещания в правительстве, существует необходимость в разработке механизмов по финансированию ликвидации накопленного вреда окружающей среде на подобных объектах. Отмечается, что в большей степени это касается случаев, когда их собственники признаны банкротами или неизвестны.
Нужно создать прозрачное правовое регулирование, предусматривающее ответственность собственников, финансовые механизмы для ликвидации вреда, административные меры, отметила представитель Абрамченко.
Также предлагается предусмотреть меры по предоставлению собственниками промышленных компаний финансовых гарантий относительно соблюдения требований в области охраны окружающей среды.
Изменения создадут сложности с вопросами купли-продажи промышленных активов, опасается руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов. Будет сложнее находить новых собственников на объекты с накопленными экологическими проблемами, добавил он.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Госдума лишила россиян возможности уходить от 15% налога на дивиденды.
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Комментарии
Компании , Максим Худалов , Александр Козлов , Виктория Абрамченко , Минпромторг , Госдума , Правительство РФ , Минэкономразвития
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