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Опубликован рейтинг самых дорогих интернет-компаний в России 

Павел Тиунов 25 минут назад
«Яндекс» возглавил топ-30 самых дорогих компаний Рунета
Фото: РИА Новости
Forbes опубликовал список из 30 самых дорогих компаний, действующих в российском сегменте интернета. Лидер уже третий год не меняется.
Во главе перечня расположился «Яндекс» с показателем капитализации почти 23 млрд долларов. Эксперты отмечают, что за минувший год компания подорожала на 36%: в 2020-м она стоила 14,6 млрд долларов.
На втором месте оказался маркетплейс Wildberries стоимостью 14,52 млрд долларов. Тройку лидеров замыкает Ozon c показателем в 10,58 млрд долларов.
В списке самых дорогих компаний Рунета также находятся Mail.ru Group, Avito, Lamoda, HeadHunter, Delivery Club, AliExpress Россия, капитализация которых оценивается в пределах от 1 до 6 млрд долларов, и другие.
Аналитики отметили, что 2020 год стал одним из самых успешных для интернет-компаний. Положительная динамика в первую очередь была зафиксирована у маркетплейсов и агрегаторов.
Ранее, как сообщал «Рамблер», маркетплейс Wildberries отчитался о выручке в размере 437,2 рублей по итогам 2020 года. За минувшие 12 месяцев сотрудники компании обработали 323,8 миллиона заказов, что в два раза больше, чем в 2019 году. Продажи выросли до 575,3 миллиона позиций, что в три раза больше, чем годом ранее.
Маркетплейс Ozon в свою очередь отчитался о росте оборота до 195 млрд рублей. Таким образом онлайн-площадка впервые за историю своего существования начала подсчитывать прибыль, а не убытки.
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Комментарии
Компании , Яндекс , Mail.ru Group , Forbes
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