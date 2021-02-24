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Матвиенко предложила возродить традиции меценатства 

Лера Букина 1 час назад
Матвиенко предложила возродить традиции меценатства
Фото: РИА Новости
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила поощрять бизнес, вкладывающийся в проекты России, пишет «Прайм».

«Нам надо подумать, как возрождать традиции меценатства, это надо поощрять», — заявила Матвиенко в ходе встречи руководства Совфеда с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Нужно мотивировать компании, «давать четкие гарантии вложенным инвестициям, развивать государственно-частное партнерство», отметила она.
Матвиенко считает, что необходимо создать условия, чтобы бизнесу было невыгодно выводить средства за границу. Нужно вкладываться в инвестиционные проекты в своей стране, особенно в условиях санкционного давления, уверена спикер.
По мнению Матвиенко, крупному бизнесу следует более активно вкладываться в проекты по обустройству.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в России впервые регистрирующих бизнес предложили освободить от госпошлины.
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