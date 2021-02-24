Матвиенко предложила возродить традиции меценатства 

«Нам надо подумать, как возрождать традиции меценатства, это надо поощрять», — заявила Матвиенко в ходе встречи руководства Совфеда с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Нужно мотивировать компании, «давать четкие гарантии вложенным инвестициям, развивать государственно-частное партнерство», отметила она.

Матвиенко считает, что необходимо создать условия, чтобы бизнесу было невыгодно выводить средства за границу. Нужно вкладываться в инвестиционные проекты в своей стране, особенно в условиях санкционного давления, уверена спикер.

По мнению Матвиенко, крупному бизнесу следует более активно вкладываться в проекты по обустройству.