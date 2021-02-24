Белевскую пастилу будут поставлять в ОАЭ

Тульский производитель "Белевская кондитерская компания" начнет экспортировать белевскую пастилу, которая является одним из гастрономических брендов региона, в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Соответствующий контракт с дистрибьютором подписан на международной выставке Gulfood 2021 в Дубае, сообщила в среду пресс-служба правительства Тульской области.

"Белевская кондитерская компания" впервые представила новый бренд PastiLite и подписала контракт с дистрибьютором из ОАЭ. Для этого компания провела большую подготовительную работу — исследование рынка и его вкусовых предпочтений", — говорится в сообщении.

В международной выставке Gulfood 2021 в Дубае (ОАЭ), которая с 21 по 25 февраля, принимают участие две компании из Тульской области — ООО "Белевская кондитерская компания" и ООО "Черный хлеб". Они являются участниками программы продвижения местных производителей "Сделано в Тульской области". "Экспоненты участвуют в выставке Gulfood при полном финансировании Центра поддержки экспорта Тульской области центра "Мой бизнес" в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", — отметили в пресс-службе.

Gulfood — крупнейшая в мире ежегодная специализированная выставка продуктов питания и напитков, она пользуется популярностью у представителей бизнеса из стран Персидского залива и Ближнего Востока, поскольку более 95% продуктов питания в эти страны импортируется.

Ранее сообщалось, что "Белевская кондитерская компания" (бренд "Белевская пастильная мануфактура") в ноябре 2020 года начала поставлять продукции в Германию, направив первую партию через торговую площадку Amazon. Корме того, белевская пастила, зефир, мармелад, смоква поставляются в Австрию, Швейцарию, Латвию, Литву, Эстонию.