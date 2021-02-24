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В рейтинге богатейших россиян сменился лидер 

Секрет Фирмы и ещё 1 1 час назад
В рейтинге богатейших россиян сменился лидер
Фото: РИА Новости
В рейтинге богатейших людей России сменился лидер. Совладелец «Северстали» Алексей Мордашов обошёл совладельца «Норникеля» Владимира Потанина. Состояние Мордашова оценивается в $29,2 млрд, а Потанина — в $28,8 млрд, свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time на 20:30 мск.
На третьем месте идёт совладелец НЛМК Владимир Лисин ($26,3 млрд). Ещё недавно, 15 февраля, состояние Потанина впервые достигло $30 млрд Это абсолютный рекорд для России. Тогда бумаги «Норникеля» торговались на уровне 26 250 рублей за бумагу, а 19 февраля торги закрылись на отметке 28 082 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
В ночь на 20 февраля произошло обрушение на Норильской обогатительной фабрике, которая входит в «Норникель». Погибли люди. Потанин, заявил, что авария случилась из-за грубого нарушения техники безопасности. На фоне этих заявлений акции компании упали до 27 020 рублей за бумагу, а 22 февраля — до 25 900 рублей.
24 февраля «Норникель» сообщил, что компания частично приостановила работу рудников «Октябрьский» и «Таймырский» для работ по ликвидации подтопления — 12 февраля при производстве горнопроходческих работ было зафиксировано поступление естественных грунтовых вод в горной выработке рудника «Октябрьский» на горизонте −350 м.
На фоне этих новостей бумаги «Норникеля» по состоянию на 20:37 мск снижались на 5,73% по сравнению с предыдущей торговой сессией. Одна акция стоила 24 658 рублей.
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Компании , Алексей Мордашов , Владимир Лисин , Владимир Потанин , Московская биржа , Новолипецкий металлургический комбинат , Норникель , Forbes
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