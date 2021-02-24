Россия и Румыния разорвали контракт на транспортировку газа

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Россия и Румыния приняли решение о разрыве контракта на транспортировку природного газа в третьи страны. Об этом сообщает ТАСС.

Соглашение должно было действовать до 31 декабря 2023 года.

Решение о прекращении контракта было принято после переговоров между Еврокомиссией , компанией "Газпром экспорт" и "Трангсгаз". Последняя отмечает, что это соглашение предоставило условия для обеспечения свободного доступа других сторон к возможности резервировать мощности на транзитных газопроводах Т2 и Т3.

Кроме того, решение о прекращении действия контракта "создает предпосылки для повышения степени использования румынской инфраструктуры по транспортировке природного газа".

Компания "Трансгаз" занималась транспортировкой 90% потребляемого в Румынии газа.