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Россия и Румыния разрывают контракт на транспортировку газа 

Газета.Ru 34 минуты назад
Россия и Румыния разорвали контракт на транспортировку газа
Фото: depositphotos.com
Россия и Румыния приняли решение о разрыве контракта на транспортировку природного газа в третьи страны. Об этом сообщает ТАСС.
Соглашение должно было действовать до 31 декабря 2023 года.
Решение о прекращении контракта было принято после переговоров между Еврокомиссией, компанией "Газпром экспорт" и "Трангсгаз". Последняя отмечает, что это соглашение предоставило условия для обеспечения свободного доступа других сторон к возможности резервировать мощности на транзитных газопроводах Т2 и Т3.
Кроме того, решение о прекращении действия контракта "создает предпосылки для повышения степени использования румынской инфраструктуры по транспортировке природного газа".
Компания "Трансгаз" занималась транспортировкой 90% потребляемого в Румынии газа.
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