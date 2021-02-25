Российские компании нарастили максимум валюты на счетах 

Валютные средства компаний в банках России в январе пополнились на 2,5% и на 1 февраля составили $163,1 млрд Данный показатель является рекордным с начала апреля 2018 года, следует из данных Банка России . Но рассчитывать на то, что это будет продолжаться длительное время, не стоит, считает старший управляющий директор НКР Александр Проклов . По его словам, организации уже в ближайшие месяцы прибегнут к трате валюты на бизнес-планы. Об этом пишет «Прайм».

Согласно данным ЦБ РФ, компаниям удалось нарастить валютные средства в январе с помощью их притока на текущие счета. Они увеличились на 12,1%, до максимальных 59 миллиардов долларов. Вместе с этим юридические лица забирали валюту с банковских вкладов: их объем сократился на 2,2%, до 104,2 миллиарда долларов.

Как заявил Проклов, приток валюты на счета организаций произошел за счет средств нефтегазовых компаний.

Сумма валютных средств граждан России вернулась к сокращению после двух месяцев роста: в январе средства упали на 0,5%, до $91,6 млрд, говорит эксперт. Это, по его словам, обусловлено оттоком денег с банковских депозитов и недостаточным притоком на текущие счета.

Проклов указал на то, что россияне стали забирать валюту в связи с январскими праздниками, которые требуют более значительных расходов, чем обычно. Кроме того, это обусловлено низкими ставками по депозитам, считает он.

Согласно сведениям регулятора, валютные средства клиентов банков РФ увеличились в январе на 1,6%, до 269 миллиардов долларов, что стало рекордом с начала февраля 2018 года