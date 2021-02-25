Российские компании нарастили максимум валюты на счетах 

Валютные средства компаний в банках России в январе пополнились на 2,5% и на 1 февраля составили $163,1 млрд Данный показатель является рекордным с начала апреля 2018 года, следует из данных Банка России. Но рассчитывать на то, что это будет продолжаться длительное время, не стоит, считает старший управляющий директор НКР Александр Проклов. По его словам, организации уже в ближайшие месяцы прибегнут к трате валюты на бизнес-планы. Об этом пишет «Прайм».
Согласно данным ЦБ РФ, компаниям удалось нарастить валютные средства в январе с помощью их притока на текущие счета. Они увеличились на 12,1%, до максимальных 59 миллиардов долларов. Вместе с этим юридические лица забирали валюту с банковских вкладов: их объем сократился на 2,2%, до 104,2 миллиарда долларов.
Как заявил Проклов, приток валюты на счета организаций произошел за счет средств нефтегазовых компаний.
Сумма валютных средств граждан России вернулась к сокращению после двух месяцев роста: в январе средства упали на 0,5%, до $91,6 млрд, говорит эксперт. Это, по его словам, обусловлено оттоком денег с банковских депозитов и недостаточным притоком на текущие счета.
Проклов указал на то, что россияне стали забирать валюту в связи с январскими праздниками, которые требуют более значительных расходов, чем обычно. Кроме того, это обусловлено низкими ставками по депозитам, считает он.
Согласно сведениям регулятора, валютные средства клиентов банков РФ увеличились в январе на 1,6%, до 269 миллиардов долларов, что стало рекордом с начала февраля 2018 года
Ранее «Рамблер» сообщал, что россияне вложили в иностранные акции 638 млрд рублей.