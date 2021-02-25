«Макдоналдс» уличили в шпионаже за сотрудниками 

«Макдоналдс» создал секретное разведывательное подразделение, которое собирает информацию о сотрудниках, выступающих за повышение минимальной зарплаты до 15 долларов в час. Таких работников корпорация считает угрозой своей безопасности и поэтому уже нескольких лет шпионит за ними, пишет издание Vice.

У сотрудников «Макдоналдс» нет своего профсоюза, но многие из них участвуют в деятельности движения Fight for $15. Оно организовывает забастовки и протесты работников сферы быстрого питания в США и других странах, требуя увеличение минимальной зарплаты.

Аналитики «Макдоналдс» отслеживают личные встречи активистов, а также мониторят их социальные сети. Издание уличило компанию и в использовании фейковых аккаунтов для этих целей. Однако в корпорации все обвинения назвали ложью, но не стали отрицать, что в составе «Макдоналдс» есть команда, «сосредоточенная на выявлении любых потенциальных угроз безопасности».