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«Аэрофлот» опроверг предложение нового типа билетов 

Артём Кульша 55 минут назад
«Аэрофлот» опроверг предложение нового типа билетов
Фото: РИА Новости
«Аэрофлот» больше не предлагает позволить авиакомпаниям в одностороннем порядке менять условия перевозки пассажиров. Об этом представитель перевозчика Михаил Демин сообщил «Ведомостям».
11 февраля «Аэрофлот» направил соответствующее предложение президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимиру Тасуну. Оно подразумевает наделение авиаперевозчиков правом менять условия перевозки пассажиров (дату, рейс, маршрут и класс обслуживания) в одностороннем порядке. В ряде случаев компании будут обязаны выплачивать за это компенсацию в размере до 30 тысяч рублей.

«По сути, это завуалированная легализация овербукинга», — прокомментировал председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

Тасун сообщил, что инициатива «Аэрофлота» будет рассмотрена в конце февраля после сбора мнений всех авиакомпаний, в Министерстве транспорта — что не ранее полноценного восстановления авиасообщения, в самом «Аэрофлоте» — что уже отказались от этой идеи.

«Она прорабатывалась в период пандемии как одна из инициатив по приданию пассажирам большей уверенности в периоды массового изменения расписания», — сообщил представитель компании Михаил Демин.

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Компании , Илья Зотов , Владимир Тасун , Михаил Демин , Аэрофлот , Минтранс РФ , Ведомости
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