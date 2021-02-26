QR-коды отберут у эквайринга 15% рынка платежей 

QR-коды стали самой востребованной новой платежной системой у граждан России: проинформированы о ней 57% россиян, а 38% уже совершают покупки таким способом, пишут «Известия» со ссылкой на исследование «Мир Plat.form».

Отмечается, что спрос на такой вид оплаты у бизнеса обусловлен маленькими комиссиями в сравнении с карточными — от 0,4% до 0,7%.

В среднесрочной перспективе оплата по QR-коду может занять от 5 до 15% рынка на территориях, где пользоваться картами не столь удобно и выгодно, полагают в ВТБ

Примерно через два года данный способ платежа способен занять нишу с долей до 15–20% в электронной коммерции и 7–10% в офлайне, прогнозирует директор департамента эквайринга банка «Открытие»

Банк России заявил о том, что на конец февраля граждане России совершили таким способом

1 млн трансакций на сумму свыше 5 млрд рублей.

Благодаря низким тарифам и простоте интеграции клиенты будут привлечены к новому способу оплаты, отметил первый вице-президент бизнес-объединения «Опора России» Павел Сигал . Если интерес к продукту будет расти, то доля покупок по QR-кодам будет увеличиваться на 5–15% в год, прогнозирует эксперт.

Маловероятно, что новой технологии удастся вытеснить привычный метод безналичных платежей, считает управляющий директор по развитию торгового эквайринга МКБ Марк Баранов. По его словам, использование «пластика» или смартфона поддерживается, в частности, программами лояльности эмитентов карт.

В банках отметили, что рыночные ставки эквайринга понижаться не будут, несмотря на риски переориентации клиентов на QR-коды.