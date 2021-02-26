QR-коды отберут у эквайринга 15% рынка платежей 

QR-коды стали самой востребованной новой платежной системой у граждан России: проинформированы о ней 57% россиян, а 38% уже совершают покупки таким способом, пишут «Известия» со ссылкой на исследование «Мир Plat.form».
Отмечается, что спрос на такой вид оплаты у бизнеса обусловлен маленькими комиссиями в сравнении с карточными — от 0,4% до 0,7%.
В среднесрочной перспективе оплата по QR-коду может занять от 5 до 15% рынка на территориях, где пользоваться картами не столь удобно и выгодно, полагают в ВТБ.
Примерно через два года данный способ платежа способен занять нишу с долей до 15–20% в электронной коммерции и 7–10% в офлайне, прогнозирует директор департамента эквайринга банка «Открытие».
Банк России заявил о том, что на конец февраля граждане России совершили таким способом
1 млн трансакций на сумму свыше 5 млрд рублей.
Благодаря низким тарифам и простоте интеграции клиенты будут привлечены к новому способу оплаты, отметил первый вице-президент бизнес-объединения «Опора России» Павел Сигал. Если интерес к продукту будет расти, то доля покупок по QR-кодам будет увеличиваться на 5–15% в год, прогнозирует эксперт.
Маловероятно, что новой технологии удастся вытеснить привычный метод безналичных платежей, считает управляющий директор по развитию торгового эквайринга МКБ Марк Баранов. По его словам, использование «пластика» или смартфона поддерживается, в частности, программами лояльности эмитентов карт.
В банках отметили, что рыночные ставки эквайринга понижаться не будут, несмотря на риски переориентации клиентов на QR-коды.
Ранее «Рамблер» сообщал, что ЦБ РФ поторопил банки с переходом на Систему быстрых платежей.