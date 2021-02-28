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Почти 2 млн жителей США отсудили у Facebook по 345 долларов 

Майк Габриелян 1 час назад
Почти 2 млн жителей США отсудили у Facebook по 345 долларов
Фото: Reuters
Суд США утвердил мировое соглашение по коллективному иску, поданному в штате Иллинойс в 2015 году против Facebook. Иск был подан от имени почти 1,6 миллиона пользователей. Они обвинили соцсеть в использовании своих фото и других биометрических данных без разрешения. Об этом сообщает чикагский канал Fox32.
Окружной судья Джеймс Донато заявил, что за нарушение конфиденциальности Facebook выплатит одну крупнейших сумм в истории.

«Каждый участник коллективного иска получит как минимум 345 долларов компенсации», — заявил судья.

Он назвал свое решение «крупной победой пользователей в области цифровой конфиденциальности».
Джей Эдельсон, адвокат из Чикаго, подавший иск против соцсети, сказал газете Chicago Tribune, что денежная компенсация придет по почте в течение двух месяцев, если решение не будет обжаловано.
Соцсеть, судя по всему, не собирается подавать на апелляцию.

«Мы рады, что проблема урегулирована и дело закрыто. Это отвечает интересам нашего сообщества и наших акционеров», — сказано в заявлении Facebook.

Гигант социальных сетей обвинялся в нарушении закона о конфиденциальности. Компания незаконно применила технологии распознавания лиц для сканирования фотографий, загруженных пользователями.
Закон штата гласит, что компании обязаны получать разрешения на сбор таких данных, как лица и отпечатки пальцев.
Ранее «Рамблер» сообщал о мнении экспертов, полагающих, что Фейсбук родил анархию, от которой погибнет.
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