Forbes Woman представил первый рейтинг self-made женщин России. В него вошли женщины, которые добились успеха самостоятельно, с бизнес-партнерами либо активно участвуют в семейном бизнесе, но при этом не получили его по наследству. Издание составило новый рейтинг, поскольку в списке богатейших женщин России «становилось все больше жен или бывших жен бизнесменов, на которых те либо переписывали собственные активы, либо отдавали им часть активов в результате развода».

Первое место заняла основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук , которая в феврале 2020 года обошла Елену Батурину и стала самой богатой россиянкой. В 2020 году оборот Wildberries вырос почти в два раза — на 96%, до 437,2 млрд руб. С оценкой состояния в $10,1 млрд Бакальчук может войти в десятку богатейших self-made женщин мира.

На втором месте оказалась частный инвестор Ольга Белявцева с $550 млн По информации издания, в начале кареры она работала упаковщицей, затем экономистом предприятия, которое позже выросло в производителя соков «Лебедянский». Белявцева стала акционером компании, в 2008 году вместе с другими основными акционерами продала свою долю PepsiСo. После этого у нее осталась доля в компании «Прогресс», которая выпускает детское питание «ФрутоНяня». Другие инвестиции Белявцевой — хозяйство «Агроном-сад» и производитель полимерной продукции «Бипласт».

Третье место заняла зампред правления ПАО «Новатэк» Татьяна Кузнецова с состоянием в $475 млн В 1993 году она стала замгендиректора «Пурнефтегазгеологии» по юридическим вопросам. После того, как предприятие вошло в состав «Новафининвест» (будущий «Новатэк»), она возглавила юридический департамент холдинга. С 2007 года Кузнецова — бессменный член правления «Новатэка». После IPO в 2005 году компания раскрыла данные, Кузнецовой опосредованно принадлежало 2,75% акций холдинга.