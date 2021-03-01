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Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук стала самой богатой self-made женщиной России 

Sostav.ru 50 минут назад
Forbes Woman представил первый рейтинг self-made женщин России. В него вошли женщины, которые добились успеха самостоятельно, с бизнес-партнерами либо активно участвуют в семейном бизнесе, но при этом не получили его по наследству. Издание составило новый рейтинг, поскольку в списке богатейших женщин России «становилось все больше жен или бывших жен бизнесменов, на которых те либо переписывали собственные активы, либо отдавали им часть активов в результате развода».
Первое место заняла основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук, которая в феврале 2020 года обошла Елену Батурину и стала самой богатой россиянкой. В 2020 году оборот Wildberries вырос почти в два раза — на 96%, до 437,2 млрд руб. С оценкой состояния в $10,1 млрд Бакальчук может войти в десятку богатейших self-made женщин мира.
  1. Татьяна Бакальчук, генеральный директор интернет-магазина Wildberries — $10,1 млрд
  2. Ольга Белявцева, производитель «Прогресс» (бренд «ФрутоНяня») — $550 млн
  3. Татьяна Кузнецова, заместитель председателя правления ПАО «Новатэк» — $475 млн
  4. Наталия Опалева, член совета директоров ПАО «Высочайший» (GV Gold) — $450 млн
  5. Гузелия Сафина, заместитель гендиректора ТАИФ по экономике и финансам — $300 млн
  6. Марина Седых, генеральный директор «Иркутской нефтяной компании» — $300 млн
  7. Любовь Хоба, член совета директоров ПАО «Лукойл» — $300 млн
  8. Наталья Касперская, президент группы компаний InfoWatch — $250 млн
  9. Любовь Герасимова, заместитель гендиректора ПАО «Сусуманзолото» — $225 млн
  10. Мария Шарапова, теннисистка — $200 млн
На втором месте оказалась частный инвестор Ольга Белявцева с $550 млн По информации издания, в начале кареры она работала упаковщицей, затем экономистом предприятия, которое позже выросло в производителя соков «Лебедянский». Белявцева стала акционером компании, в 2008 году вместе с другими основными акционерами продала свою долю PepsiСo. После этого у нее осталась доля в компании «Прогресс», которая выпускает детское питание «ФрутоНяня». Другие инвестиции Белявцевой — хозяйство «Агроном-сад» и производитель полимерной продукции «Бипласт».
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Третье место заняла зампред правления ПАО «Новатэк» Татьяна Кузнецова с состоянием в $475 млн В 1993 году она стала замгендиректора «Пурнефтегазгеологии» по юридическим вопросам. После того, как предприятие вошло в состав «Новафининвест» (будущий «Новатэк»), она возглавила юридический департамент холдинга. С 2007 года Кузнецова — бессменный член правления «Новатэка». После IPO в 2005 году компания раскрыла данные, Кузнецовой опосредованно принадлежало 2,75% акций холдинга.
Ранее Forbes представил рейтинг самых богатых компаний Рунета. На первом месте оказался «Яндекс», его стоимость оценили в $22,98 млрд Второе место занял принадлежащий Бакальчук интернет-магазин Wildberries, тогда его капитализацию оценили в $14,523 млрд
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Комментарии 2
Компании , Видео , Марина Седых , Ольга Белявцева , Елена Батурина , Любовь Хоба , Гузелия Сафина , Татьяна Кузнецова , Татьяна Бакальчук , Мария Шарапова , Наталия Опалева , Наталья Касперская , Любовь Герасимова , Иркутская нефтяная компания , Яндекс , Лукойл , Новатэк , Forbes
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