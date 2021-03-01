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Wintershall рассказала, почему Европе необходим «Северный поток 2» 

Прайм и ещё 5 6 часов назад
Газпром и Wintershall Dea задумались о транспортировке водорода по трубе
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Wintershall Dea надеется, что «Северный поток 2» будет введен в эксплуатацию как можно быстрее, он необходим Европе, сказал член правления Wintershall Dea, ответственный за деятельность компании в России, Латинской Америке, а также за газотранспортные проекты Тило Виланд
По словам Виланда, поставки газа из России являются основой энергетики Европы, так останется и в будущем.
"Как представитель одного из финансовых инвесторов в «Северный поток 2», я четко говорю о том, что мы убеждены, что этот газопровод необходим для Европы. И мы надеемся, что он будет завершен и введен в эксплуатацию как можно быстрее", — сказал Виланд в ходе дискуссии, организованной международным дискуссионным клубом «Валдай».
Виланд добавил, что «Северный поток 2» поможет увеличить ликвидность на рынке, укрепит устойчивость европейской инфраструктуры, обеспечит стабильные цены на энергоносители.
"Северный поток 2" будет иметь положительный эффект на оба аспекта — и конкурентоспособность ЕС, а также энергетическую безопасность ЕС в среднесрочной и долгосрочной перспективе", — отметил он.
По его словам, благодаря «Северному потоку 2» Европа может обеспечить поставки газа с Ямала и будет достаточная вместимость, чтобы повысить их объемы. «В будущем, я уверен, российский газ не потеряет своего значения. И вот почему нам необходим „Северный поток 2“, — добавил Виланд.
В настоящий момент Wintershall Dea не видит проблем для финансирования строительства „Северного потока 2“. Как отметил Тило Виланд, введенный ранее в эксплуатацию „Северный поток 1“ в настоящий момент загружен максимально. По его словам, он является очень современной и экологичной системой, что также помогло обеспечить надежные поставки газа в Европу.
»Все стороны-участники этого проекта ("Северный поток 1" — ред.) это тоже наблюдали, видели, насколько эти поставки надежны. И поэтому я не думаю, что с финансовой стороны могут быть какие-то проблемы (для «Северного потока 2» — ред.). Но опять же, финансовая сторона обеспечена компаниями, участвующими в проекте, они продемонстрировали, что могут бороться с существующими проблемами. ", — сказал он.
Кроме того, в компании сообщили, что Санкции США по газопроводу «Северный поток 2» не затронули Wintershall Dea, у компании все в порядке.
"Мы являемся финансовым инвестором в «Северный поток 2». Нас санкции напрямую не затронули. Поэтому мы в такой позиции, что у нас все в порядке. А что касается тех компаний, которые выходят (из строительства — ред.), я думаю, что этот вопрос надо задать проектным компаниям. Они действительно стараются действовать достаточно аккуратно, осторожно. Но я думаю, что они добьются завершения этого проекта", — пояснил Виланд.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — обязались суммарно профинансировать проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
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Компании , Газпром , ЕС , Shell , Валдайский клуб
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