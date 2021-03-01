Основательница Wildberries возглавила рейтинг self-made женщин России 

Первую строчку рейтинга self-made женщин России по версии Forbes заняла основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук . Ее состояние оценивается в $10,1 млрд

Издание отметило, что в рейтинг были включены женщины, «добившиеся успеха самостоятельно, либо активно участвующие в семейном бизнесе (но не получившие его по наследству), либо ведущие дела с партнерами».

Подчеркивается, что за прошлый год оборот Wildberries вырос практически вдвое. В Forbes оценили капитал Бакальчук в $10,1 млрд, что дает ей возможность войти в топ-10 богатейших женщин мира, которые построили свой бизнес сами.

Второе место рейтинга заняла частный инвестор Ольга Белявцева с состоянием в $550 млн Издание напомнило, что в начале своей карьеры она работала упаковщицей, а затем экономистом приватизированного предприятия, из которого вырос производитель соков «Лебедянский».