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Основательница Wildberries возглавила рейтинг self-made женщин России 

Алиса Селезнёва 59 минут назад
Первую строчку рейтинга self-made женщин России по версии Forbes заняла основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. Ее состояние оценивается в $10,1 млрд
Издание отметило, что в рейтинг были включены женщины, «добившиеся успеха самостоятельно, либо активно участвующие в семейном бизнесе (но не получившие его по наследству), либо ведущие дела с партнерами».
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Подчеркивается, что за прошлый год оборот Wildberries вырос практически вдвое. В Forbes оценили капитал Бакальчук в $10,1 млрд, что дает ей возможность войти в топ-10 богатейших женщин мира, которые построили свой бизнес сами.
Второе место рейтинга заняла частный инвестор Ольга Белявцева с состоянием в $550 млн Издание напомнило, что в начале своей карьеры она работала упаковщицей, а затем экономистом приватизированного предприятия, из которого вырос производитель соков «Лебедянский».
Замкнула тройку лидеров председателя правления ПАО «Новатэк» Татьяна Кузнецова. Ее состояние оценивается в $475 млн Как сообщал «Рамблер», ранее маркетплейс Wildberries отчитался о выручке в размере 437,2 рублей по результатам прошлого года. Сотрудники компании обработали 323,8 миллиона заказов, что в два раза больше, чем в 2019 году. Продажи выросли до 575,3 миллиона позиций, что в три раза больше, чем годом ранее.
Комментарии
Компании , Видео , Ольга Белявцева , Татьяна Кузнецова , Татьяна Бакальчук , Новатэк , Forbes
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