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Инвесторы потребовали от Дурова вернуть деньги за TON 

Российская Газета и ещё 18 1 марта 2021
Инвесторы потребовали от Дурова вернуть деньги за TON
Фото: Газета.Ru
Инвесторы фонда Da Vinci Capital направили основателю Telegram Павлу Дурову уведомление о намерении подать иск против Telegram Inc. и TON Inc. Они требуют возместить средства за несостоявшийся проект. В случае отказа от выплаты компенсации, инвесторы обещают подать судебный иск в Лондоне.
В уведомлении содержится требование компенсировать ущерб в размере 100 млн долларов, пишет Forbes. Информацию изданию подтвердил собеседник, который лично знаком с инвесторами.
Telegram должен выполнить требования о выплате компенсации ущерба в течение двух недель. Отдельно отмечается, что это последнее предупреждение. В прошлом году Павел Дуров официально объявил о закрытии платформы TON — в Telegram планировали создать собственную криптовалюту, однако проект потерпел неудачу.
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Компании , Павел Дуров , Forbes
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