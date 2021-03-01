Инвесторы потребовали от Дурова вернуть деньги за TON 

Инвесторы фонда Da Vinci Capital направили основателю Telegram Павлу Дурову уведомление о намерении подать иск против Telegram Inc. и TON Inc. Они требуют возместить средства за несостоявшийся проект. В случае отказа от выплаты компенсации, инвесторы обещают подать судебный иск в Лондоне.

В уведомлении содержится требование компенсировать ущерб в размере 100 млн долларов, пишет Forbes. Информацию изданию подтвердил собеседник, который лично знаком с инвесторами.

Telegram должен выполнить требования о выплате компенсации ущерба в течение двух недель. Отдельно отмечается, что это последнее предупреждение. В прошлом году Павел Дуров официально объявил о закрытии платформы TON — в Telegram планировали создать собственную криптовалюту, однако проект потерпел неудачу.