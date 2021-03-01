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Титов предложил налоговую амнистию для бизнеса 

Лера Букина 2 часа назад
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил новые меры поддержки бизнеса, пострадавшего от последствий пандемии коронавируса, в частности, по налоговой амнистии для некоторых компаний. Свои предложения он направил первому зампреду правительства Андрею Белоусову, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.
Ранее его аппарат провел опрос предпринимателей, результаты которого показали, что 80% предприятий в 2020 году столкнулись с сокращением выручки, столько же отметили заметное падение спроса, 11% собираются в 2021 году инициировать процесс банкротства.
Наиболее желаемыми мерами поддержки участники опроса назвали сокращение налоговой нагрузки, стимулирование спроса, новые прямые дотации в размере одного МРОТ на работающего за все месяцы ограничений. Кроме того, предприниматели выбрали в качестве мер поддержки льготные кредиты, а также изменение порядка отнесения компаний к самым пострадавшим во время пандемии.
В связи с этим Титов предложил Белоусову «провести налоговую амнистию, то есть признать безнадежной к взысканию задолженность по налогам и взносам на 1 февраля 2021 года для компаний с оборотом до 2 миллиардов рублей, чья выручка в 2020 году снизилась более чем на 30% по сравнению с 2019 годом, и для остальных компаний, если их выручка снизилась на 50% и более за тот же период».
Целесообразным он считает по окончании программы кредитования под 2% для восстановления деятельности произвести 50% списание кредитов заемщикам, не выполнившим условия по сохранению численности в размере 80% и более в сравнении с числом на 1 июня 2020 года.
Кроме того, он считает, что в России необходимо ввести мораторий на то, чтобы повышать кадастровую стоимость коммерческой недвижимости на 2020-2021 годы, а также предоставлять поддержку не по кодам ОКВЭД, а компаниям, выручка которых за 2020 год упала больше чем на 30% в сравнении с 2019 годом.
Ранее «Рамблер» сообщал, что бизнес попросил о дополнительной господдержке.
Комментарии 1
Компании , Видео , Андрей Белоусов , Борис Титов , РИА Новости
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