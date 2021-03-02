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Российский аэропорт выставили на продажу за полмиллиарда рублей 

Секрет Фирмы 1 час назад
Аэропорт под Иркутстком выставили на продажу
Фото: РИА Новости
Аэропорт Братска в Иркутской области выставили на торги за 495,17 млн рублей. Его прежним владельцем была авиакомпания «ВИМ-Авиа», признанная банкротом два с половиной года назад.
Конкурсный управляющий «ВИМ-Авиа» Вячеслав Кононов выставил принадлежащие перевозчику 100% акций ПАО «АэроБратск» на открытый аукцион, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на материалы системы «СПАРК». В общей сложности компания владеет 55,084 млн обыкновенных акций предприятия.
Желающие могут подать заявки на аукцион до 5 апреля 2021 года. Торги пройдут спустя четыре дня.
Аэропорт расположен в 8 км от Братска и является запасным для Иркутска. Взлётно-посадочная полоса позволяет принимать любые воздушные суда без ограничений по максимальной взлётной массе, в том числе лайнеры Ил-96 и Boeing-747/777/767. За первые девять месяцев 2020 года ПАО «АэроБратск» заработало 61,141 млн рублей чистой прибыли, выручка составила 743,46 млн рублей. Данных за весь 2020 год пока нет.
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«ВИМ-Авиа» ранее входила в топ-10 крупнейших российских авиакомпаний, но в сентябре 2017 года заявила о прекращении всех чартерных программ и приостановке деятельности из-за дефицита оборотных средств и долгов перед контрагентами, которые превышали 10 млрд рублей. Тогда компанией заинтересовались в Следственном комитете, который счёл действия топ-менеджмента и собственников перевозчика преднамеренным банкротством. Спустя год Арбитражный суд Татарстана признал фирму банкротом. В отношении «ВИМ-Авиа» открыли конкурсное производство, которое продлится до 26 июня 2021 года.
В конце 2020 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил в международный розыск совладелицу «ВИМ-Авиа» Светлану Мурсекаеву, обвиняемую в мошенничестве. Следователи считают, что она вместе с мужем, вторым совладельцем перевозчика Рашидом Мурсекаевым скрывала убытки, чтобы получать новые кредиты в банках и избегать ограничений со стороны Росавиации. Сам Мурсекаев тоже находится в международном розыске по заочному обвинению в злоупотреблении полномочиями, ущерб от которых составил около 800 млн рублей.
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