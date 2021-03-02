Аэропорт под Иркутстком выставили на продажу

Аэропорт Братска в Иркутской области выставили на торги за 495,17 млн рублей. Его прежним владельцем была авиакомпания «ВИМ-Авиа», признанная банкротом два с половиной года назад.

Конкурсный управляющий «ВИМ-Авиа» Вячеслав Кононов выставил принадлежащие перевозчику 100% акций ПАО «АэроБратск» на открытый аукцион, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на материалы системы «СПАРК». В общей сложности компания владеет 55,084 млн обыкновенных акций предприятия.

Желающие могут подать заявки на аукцион до 5 апреля 2021 года. Торги пройдут спустя четыре дня.

Аэропорт расположен в 8 км от Братска и является запасным для Иркутска. Взлётно-посадочная полоса позволяет принимать любые воздушные суда без ограничений по максимальной взлётной массе, в том числе лайнеры Ил-96 и Boeing-747/777/767. За первые девять месяцев 2020 года ПАО «АэроБратск» заработало 61,141 млн рублей чистой прибыли, выручка составила 743,46 млн рублей. Данных за весь 2020 год пока нет.

«ВИМ-Авиа» ранее входила в топ-10 крупнейших российских авиакомпаний, но в сентябре 2017 года заявила о прекращении всех чартерных программ и приостановке деятельности из-за дефицита оборотных средств и долгов перед контрагентами, которые превышали 10 млрд рублей. Тогда компанией заинтересовались в Следственном комитете , который счёл действия топ-менеджмента и собственников перевозчика преднамеренным банкротством. Спустя год Арбитражный суд Татарстана признал фирму банкротом. В отношении «ВИМ-Авиа» открыли конкурсное производство, которое продлится до 26 июня 2021 года.