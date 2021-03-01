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Германия отвергает санкции США из-за «Северного потока-2» 

Российская Газета и ещё 5 1 час назад
Германия отвергла санкции США из-за «Северного потока-2»
Фото: Reuters
Правительство ФРГ отвергает санкции США из-за "Северного потока-2" и будет пытаться урегулировать этот вопрос с новой администрацией в Вашингтоне. Об этом, как передает ТАСС, говорится в ответе кабмина Германии на запрос фракции "Союз-90"/"Зеленые" в Бундестаге.

"Правительство ФРГ на различных уровнях вело переговоры с администрацией США при президенте Дональде Трампе. Как ЕС и страны-члены, так и правительство ФРГ на двусторонней основе продолжит искать пути диалога по этому вопросу и с новой администрацией США", — говорится в опубликованном документе.

Отмечается, что как только все компетентные ответственные лица с американской стороны будут утверждены Сенатом США и официально приступят к исполнению своих обязанностей, тема санкций станет одной из первых на переговорах.
Также отмечается, что проект "Северный поток-2", в котором участвуют более 100 европейских компаний, соответствует действующему законодательству ЕС и может внести вклад в обеспечение потребностей в газе в Западной и Восточной Европе.
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Комментарии
Компании , Дональд Трамп , Бундестаг , ЕС , Сенат США , Администрация США
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