Германия отвергла санкции США из-за «Северного потока-2»

"Правительство ФРГ на различных уровнях вело переговоры с администрацией США при президенте Дональде Трампе. Как ЕС и страны-члены, так и правительство ФРГ на двусторонней основе продолжит искать пути диалога по этому вопросу и с новой администрацией США", — говорится в опубликованном документе.