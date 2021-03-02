Инвесторы потребовали от Дурова компенсировать провал TON

Фонд Da Vinci Capital направил письмо в адрес руководства Telegram с требованием компенсировать инвесторам потери из-за закрытия проекта TON. Сумма, в которую фонд оценил свой ущерб, составила около $100 млн Теперь Дурову и его команде предстоит выплатить компенсацию в течение двух недель, иначе Da Vinci Capital подаст на Telegram Inc. в суд.

Один из крупнейших инвесторов проекта блокчейн-платформы TON от Павла Дурова, фонд Da Vinci Capital требует компенсировать ему неудачное участие в проекте, сообщает Forbes со ссылкой на источник. Фонд требует компенсацию в размере около $100 млн, угрожая подать на Telegram Inc. в суд, если компания откажется выполнить требования.

Как сообщили Forbes два источника, близкие к менеджменту Telegram, компания Дурова получила письмо от Da Vinci Capital, но сумма ущерба, указанная в нем, составляет $20 млн Теперь у Telegram есть две недели, прежде чем фонд получит полное право обратиться в суд с иском. «Пока основное место для суда — это Лондон. Потом подтянутся другие юрисдикции», — уточнил изданию представитель фонда.

По данным Forbes, Disruptive Era Fund под управлением Da Vinci Capital являлся одним из самых крупных инвесторов TON — у фонда был заключен договор на покупку токенов на сумму $72,1 млн Впервые пресса заговорила о TON два года назад — в 2018 году. Тогда сообщалось, что Telegram Open Network, или TON, — новый проект братьев Павла и Николая Дуровых , который своей амбициозностью превосходит даже социальную сеть «ВКонтакте». TON должен был состоять из нескольких взаимосвязанных элементов, а именно криптовалюты Gram и платежной системы TON Blockchain, средства обмена сообщениями, файлами и контентом в лице мессенджера Telegram, виртуального паспорта TON External Secure ID (Telegram Passport), децентрализованного хранилища для файлов и сервисов TON Storage, собственной системы поиска по доменным именам TON DNS (вместо мировой Domain Name System) и ряда других составляющих.

В мае 2020 года Павел Дуров официально объявил о закрытии проекта TON.

«К сожалению, американский суд заблокировал TON. Как? Представьте, что несколько людей вложили свои средства, чтобы построить золотую шахту, чтобы потом разделить добытое золото между собой. Тут приходит судья и говорит: «Эти люди вложились в золото, потому что хотели получить прибыль. Они хотели получить золото не для себя, а чтобы продать его другим людям. Поэтому им нельзя добывать золото». Если вам кажется, что в этом нет никакого смысла, то вы не одиноки, но именно это и произошло с TON (шахтой) и Gram (золотом)», — сообщил Дуров.

Гендиректор Telegram добавил, что, согласно постановлению американского суда, Gram нельзя продавать не только в США, но и во всем мире, потому что американские граждане могут без труда получить доступ к платформе TON, когда она запустится.

«Чтобы этого избежать, Gram запретили во всем мире, даже если все остальные страны не против запуска TON», — заявил Павел Дуров, назвав решение суда «парадоксальным».

Инвестиции в проект TON оцениваются в $1,7 млрд В феврале сообщалось о том, что Telegram столкнулся с нехваткой капитала и терпит серьезные убытки из-за того, что компания должна выплатить инвесторам $600 млн долгов до конца апреля 2021 года. Для этих целей Telegram планирует привлечь $1 млрд через размещение облигаций среди ограниченного круга инвесторов, а также найти новые способы монетизации своего мессенджера.