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Российский автопром столкнулся с дефицитом микросхем 

Лера Букина 1 час назад
Российский автопром столкнулся с дефицитом микросхем
Фото: РИА Новости
Российские производители электроники для автопрома столкнулись с дефицитом микросхем, охватившим ранее глобальные рынки. Это касается микросхем для систем ЭРА-ГЛОНАСС, тахографов, панелей управления приборами, блоков управления двигателем, кузовной электроникой, мультимедийных систем, рассказал «Коммерсанту» глава комитета АЕБ по автокомпонентам Алексей Беляев. Отмечается, что без данных модулей машины не могут попасть на российский рынок.
Нехватка чипов для автопрома возникла во всем мире из-за сокращения автоконцернами заказов весной 2020 года на фоне пандемии. Теперь резко восстановить объемы для отрасли не так легко, пояснил гендиректор НПП ИТЭЛМА Евгений Горелик.
Согласно оценкам IHS Markit, в связи дефицитом полупроводников в первом квартале будет отложено производство около 1 млн автомобилей во всем мире.
В Минпромторге заявили, что у автопроизводителей России не наблюдается перебоев с поставками электроники.
В BMW рассказали, что некоторые производители столкнулись с нехваткой полупроводников, но «смогли максимально быстро адаптироваться к изменениям».
В среднем запас комплектующих у автоконцернов рассчитан на один-два месяца, говорит Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала». По его словам, дефицит пока мог прямо не коснуться российских заводов как из-за незначительных объемов рынка, так и из-за того, что мировые офисы занимаются перераспределением поставок в пользу хорошо продаваемых моделей.
В Минпромторге отметили, что в России уже финансируются разработки радиоэлектронной продукции, а с 2021 года планируется финансирование разработки электронно-компонентой базы, в частности, для автопрома.
Ранее «Рамблер» сообщал, что срок ожидания моделей Audi, Skoda, BMW и ряда премиум-брендов может составить и несколько месяцев.
Видео дня. Цены на куриные яйца и мясо заметно увеличились
Комментарии 2
Компании , Владимир Беспалов , Алексей Беляев , Минпромторг , IHS
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