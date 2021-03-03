Российский автопром столкнулся с дефицитом микросхем 

Российские производители электроники для автопрома столкнулись с дефицитом микросхем, охватившим ранее глобальные рынки. Это касается микросхем для систем ЭРА-ГЛОНАСС, тахографов, панелей управления приборами, блоков управления двигателем, кузовной электроникой, мультимедийных систем, рассказал «Коммерсанту» глава комитета АЕБ по автокомпонентам Алексей Беляев . Отмечается, что без данных модулей машины не могут попасть на российский рынок.

Нехватка чипов для автопрома возникла во всем мире из-за сокращения автоконцернами заказов весной 2020 года на фоне пандемии. Теперь резко восстановить объемы для отрасли не так легко, пояснил гендиректор НПП ИТЭЛМА Евгений Горелик.

Согласно оценкам IHS Markit, в связи дефицитом полупроводников в первом квартале будет отложено производство около 1 млн автомобилей во всем мире.

Минпромторге заявили, что у автопроизводителей России не наблюдается перебоев с поставками электроники.

В BMW рассказали, что некоторые производители столкнулись с нехваткой полупроводников, но «смогли максимально быстро адаптироваться к изменениям».

В среднем запас комплектующих у автоконцернов рассчитан на один-два месяца, говорит Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала». По его словам, дефицит пока мог прямо не коснуться российских заводов как из-за незначительных объемов рынка, так и из-за того, что мировые офисы занимаются перераспределением поставок в пользу хорошо продаваемых моделей.

В Минпромторге отметили, что в России уже финансируются разработки радиоэлектронной продукции, а с 2021 года планируется финансирование разработки электронно-компонентой базы, в частности, для автопрома.