Власти задумались о введении нового «налога на Google» 

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«Яндекс» В обсуждении приняли участия разные компании, в частности, «Центр компетенции по импортозамещению в сфере ИКТ», РЖД Mail.ru Group и другие. На встрече речь шла о новых мерах поддержки и развития российской IT-отрасли.

Новый налог является мероприятием, входящим во второй пакет мер поддержки отрасли, его кодовое название — «Цифровой налог», заявил «Ведомостям» один из участников совещания. Предполагается взимание дополнительной платы с организации, пользующейся данными россиян, а также формирующей рекламную политику на территории России.

Собранные средства будут направлены на поддержку российской IT-отрасли, рассказал собеседник издания.

Решение по данному вопросу может быть принято до середины текущего года.

Налог на электронные услуги приносит в бюджет около 50 млрд рублей в год, что меньше, чем потенциальные потери организаций, для которых налоговая ставка в настоящее время не является доступной, отмечает главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян . По его мнению, сейчас есть необходимость в возврате к облегченной форме получения нулевого НДС для разработчиков и исключение двойного налогообложения для российских IT-компаний, которые предлагают свои услуги через иностранные платформы.

Напомним, с 1 января 2017 года действует закон, согласно которому иностранные компании, продающие через интернет электронный контент на территории РФ, должны уплачивать НДС в размере 18%.