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Власти задумались о введении нового «налога на Google» 

Лера Букина 47 минут назад
В правительстве России обсуждается вопрос введения нового налога для глобальных IT-компаний. Вопрос рассматривался на прошлой неделе в ходе совещания вице-премьера Дмитрия Чернышенко и представителей отрасли, пишут «Ведомости» со ссылкой на участников встречи.
В обсуждении приняли участия разные компании, в частности, «Центр компетенции по импортозамещению в сфере ИКТ», РЖД, «Яндекс» Mail.ru Group и другие. На встрече речь шла о новых мерах поддержки и развития российской IT-отрасли.
Новый налог является мероприятием, входящим во второй пакет мер поддержки отрасли, его кодовое название — «Цифровой налог», заявил «Ведомостям» один из участников совещания. Предполагается взимание дополнительной платы с организации, пользующейся данными россиян, а также формирующей рекламную политику на территории России.
В России может появиться новый налог
Собранные средства будут направлены на поддержку российской IT-отрасли, рассказал собеседник издания.
Решение по данному вопросу может быть принято до середины текущего года.
Налог на электронные услуги приносит в бюджет около 50 млрд рублей в год, что меньше, чем потенциальные потери организаций, для которых налоговая ставка в настоящее время не является доступной, отмечает главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. По его мнению, сейчас есть необходимость в возврате к облегченной форме получения нулевого НДС для разработчиков и исключение двойного налогообложения для российских IT-компаний, которые предлагают свои услуги через иностранные платформы.
Напомним, с 1 января 2017 года действует закон, согласно которому иностранные компании, продающие через интернет электронный контент на территории РФ, должны уплачивать НДС в размере 18%.
Ранее «Рамблер» сообщал, что бизнес попросил о дополнительной господдержке.
Комментарии 15
Компании , Видео , Карен Казарян , Дмитрий Чернышенко , Яндекс , Правительство РФ , РЖД , Mail.ru Group , Google , Ведомости
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