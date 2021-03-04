Власти задумались о введении нового «налога на Google» 

В правительстве России обсуждается вопрос введения нового налога для глобальных IT-компаний. Вопрос рассматривался на прошлой неделе в ходе совещания вице-премьера Дмитрия Чернышенко и представителей отрасли, пишут «Ведомости» со ссылкой на участников встречи.
В обсуждении приняли участия разные компании, в частности, «Центр компетенции по импортозамещению в сфере ИКТ», РЖД, «Яндекс» Mail.ru Group и другие. На встрече речь шла о новых мерах поддержки и развития российской IT-отрасли.
Новый налог является мероприятием, входящим во второй пакет мер поддержки отрасли, его кодовое название — «Цифровой налог», заявил «Ведомостям» один из участников совещания. Предполагается взимание дополнительной платы с организации, пользующейся данными россиян, а также формирующей рекламную политику на территории России.
Собранные средства будут направлены на поддержку российской IT-отрасли, рассказал собеседник издания.
Решение по данному вопросу может быть принято до середины текущего года.
Налог на электронные услуги приносит в бюджет около 50 млрд рублей в год, что меньше, чем потенциальные потери организаций, для которых налоговая ставка в настоящее время не является доступной, отмечает главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. По его мнению, сейчас есть необходимость в возврате к облегченной форме получения нулевого НДС для разработчиков и исключение двойного налогообложения для российских IT-компаний, которые предлагают свои услуги через иностранные платформы.
Напомним, с 1 января 2017 года действует закон, согласно которому иностранные компании, продающие через интернет электронный контент на территории РФ, должны уплачивать НДС в размере 18%.
Ранее «Рамблер» сообщал, что бизнес попросил о дополнительной господдержке.