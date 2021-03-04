ТЦ пожаловались на магазины из-за недоплаты налогов 

Доля онлайн-продаж в 2020 году составила 10% от суммарного объема торговли, заявили «Известиям» в Российском Совете торговых центров (РСТЦ).

Активный рост обусловлен пандемией и введением ограничительных мер. В результате торговые центры и ритейл договорились о переходе от привычных фиксированных арендных ставок к оплате процентов от товарооборота, говорится в письме совета в Минпромторг

В настоящее время наблюдается выведение непродовольственными магазинами до 100% выручки через онлайн и самовывоз, отметил управляющий директор РСТЦ Олег Войцеховский

В компании указали, что ряд ритейлеров, выступающих ранее за расчет стоимости аренды в зависимости от оборота, теперь прибегают к оформлению части собственных продаж в магазине как интернет-покупку или самовывоз. Таким образом, они уводят продажи от учета в общем обороте магазина и, как следствие, понижают стоимость арендных платежей.

Также, согласно тексту письма, сегодня нет какой-либо централизованной системы фиксации и контроля товарооборота, который осуществляется в рамках самовывоза, доставки товара курьерской службой, что приводит к злоупотреблениям на рынке торговой недвижимости и к снижению прибыли и неуплате налога.

Заказ, который сделан и оплачен на сайте, не может быть признан выручкой конкретного магазина, поскольку данный трафик покупателей обеспечил не торговый центр, а сам магазин в онлайне, заявил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов . По его словам, число посетителей в ТЦ за последний год сократилось на 25–30%, в этой связи логично, что упала и выручка магазинов. Однако это не говорит о том, что арендодатели должны сложить продажи онлайн в одну корзину с продажами офлайн, считает он.