Российские автодилеры столкнулись с нехваткой запчастей для ряда марок импортных автомобилей. Что касается цен на комплектующие и расходные материалы, то с 2021 года они выросли, пишет «Прайм».

Несмотря на то, что в России наблюдается дефицит по ряду позиций, импортер запчастей контролирует положение, иногда даже себе в убыток, сообщил руководитель службы продаж запасных частей ГК «Автомир» Алексей Лепехин.

Он отметил, что данная ситуация обусловлена тем, что на рынке наблюдается нехватка контейнеров для импорта запчастей, в частности, из Китая. Для оперативного закрытия вопроса с дефицитом запчастей, ряд импортеров начинают прибегать к более дорогой авиаперевозке, указал Лепехин.

Еще один фактор, способствующий нехватке запчастей, — пандемия коронавируса, в результате которой производства требовалось незамедлительно переводить в другие страны.

Последствия пандемии ощутили и в автогруппе «Авилон» , хотя и в «более легкой форме». По некоторым брендам, например, Hyundai, Jaguar, Land Rover не хватает определенных позиций, это связано исключительно с последствиями пандемии. Однако значительных проблем не наблюдается, заявил операционный директор группы Алексей Гуляев

Он также сообщил, что с января некоторые запчасти на иномарки подорожали, однако этот рост «минимальный».

Комплектующие к BMW с февраля 2020 года выросли в цене на 7-8%. У Mercedes в среднем фиксируется рост цен на 7%, говорит заместитель гендиректора по послепродажному обслуживанию АО «АВТОDOM» Антон Кичигин.

Как заявил представитель «Авилона», цены на запасные части зависят от внешних факторов, в частности, от динамики курса валют и инфляции.