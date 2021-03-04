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Строительство «Северного потока-2» снова отложили 

Lenta.ru и ещё 2 5 часов назад
Строительство газопровода «Северный поток-2» снова отложили, на этот раз — на полгода. Теперь работы собираются закончить в сентябре 2021 года, хотя ранее дедлайн стоял на конец апреля, передает «Интерфакс».
«Не стоит заострять внимание на конкретно сроках завершения строительства и запуска проекта. Для нас важен запуск самого проекта, и мы это действительно свершим», — говорил зампред правления «Газпрома» Фамил Садыгов. По его словам, сроки зависят от множества факторов, в том числе, от погодных условий.
Газопровод из России в Германию по дну Балтийского моря изначально должны были сдать еще в конце 2019 года. Однако его завершению помешали санкций со стороны США, из-за которых проект начали покидать европейские компании.
По состоянию на начало марта 2021-го степень готовности газопровода составляет 98 процентов, а стоимость его строительства оценивается в 11 миллиардов долларов.
В Вашингтоне препятствуют строительству объекта, поскольку американский сжиженный природный газ конкурирует с российским трубопроводным топливом за европейский рынок. Россия в свою очередь обещает достроить объект. В феврале 2021-го баржа «Фортуна» возобновила прокладку труб в датских водах, а в марте к стройке присоединился трубоукладчик «Академик Черский». Однако нерешенными проблемами все еще остаются сертифицирование и страхование маршрута.
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Комментарии
Компании , Фамил Садыгов , Газпром , Интерфакс
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