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Налоговая даст банкам «досье» на заемщиков 

Алиса Селезнёва 50 минут назад
ФНС сообщила о нововведениях при сборе налогов
Фото: ТАСС
Развитие цифровой платформы для взаимодействия с банками включено в план деятельности Федеральной налоговой службы (ФНС) на 2021 год, утвержденный министром финансов Антоном Силуановым. Ожидается, что сервис поможет как банкам, так и их клиентам, пишет РБК.
В ведомстве отметили, что платформа, действующая по принципу распределенного реестра (блокчейн), когда каждый участник процесса работает с данными своего узла в соответствии с присвоенной ему ролью, заработала уже в 2020 году. Тогда платформа использовалась для поддержки граждан и экономики страны от последствий COVID-19.
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ФНС планируют развивать это направление и ввести в эксплуатацию цифровую платформу оценки налогоплательщиков на основании налоговых данных при оказании им финансовых (в том числе банковских) услуг.
Среди «наиболее востребованных» способов ее применения в ведомстве назвали: госпрограмм поддержки бизнеса, безбумажное предоставление услуг клиентам банков в рамках расчетно-кассового обслуживания и кредитования, а также «формирование досье клиента и профилирование его рисков».
При этом представители банковского сектора рассчитывают, что с помощью платформы, которая будет содержать большой объем данных, накопленных в ФНС, возможно снижение стоимости и сроков оценки рисков, что, в свою очередь, ускорит и снизит стоимость кредитных продуктов.
Однако эксперты предупредили о риске утечки персональных данных налогоплательщиков при передаче сведений ФНС в банки.
Как сообщал «Рамблер», ранее эксперты выяснили, что впервые в истории современной России суммарный долг россиян по ипотеке превысил 9 триллионов рублей. В январе также был зафиксирован еще один рекорд: объем выданных ипотечных кредитов в России достиг исторического максимума (560,1 миллиарда рублей), увеличившись за декабрь на 14%. Эксперты подсчитали, что под конец прошлого года также выросли (на 12,2%) показатели общего количества выданных ссуд до 211,5 тысячи заключенных договоров.
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Комментарии
Компании , Личный счет , Экономика , Антон Силуанов , Федеральная налоговая служба , Google
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