ФНС сообщила о нововведениях при сборе налогов

В ведомстве отметили, что платформа, действующая по принципу распределенного реестра (блокчейн), когда каждый участник процесса работает с данными своего узла в соответствии с присвоенной ему ролью, заработала уже в 2020 году. Тогда платформа использовалась для поддержки граждан и экономики страны от последствий COVID-19.

ФНС планируют развивать это направление и ввести в эксплуатацию цифровую платформу оценки налогоплательщиков на основании налоговых данных при оказании им финансовых (в том числе банковских) услуг.

Среди «наиболее востребованных» способов ее применения в ведомстве назвали: госпрограмм поддержки бизнеса, безбумажное предоставление услуг клиентам банков в рамках расчетно-кассового обслуживания и кредитования, а также «формирование досье клиента и профилирование его рисков».

При этом представители банковского сектора рассчитывают, что с помощью платформы, которая будет содержать большой объем данных, накопленных в ФНС, возможно снижение стоимости и сроков оценки рисков, что, в свою очередь, ускорит и снизит стоимость кредитных продуктов.

Однако эксперты предупредили о риске утечки персональных данных налогоплательщиков при передаче сведений ФНС в банки.

Как сообщал «Рамблер», ранее эксперты выяснили, что впервые в истории современной России суммарный долг россиян по ипотеке превысил 9 триллионов рублей. В январе также был зафиксирован еще один рекорд: объем выданных ипотечных кредитов в России достиг исторического максимума (560,1 миллиарда рублей), увеличившись за декабрь на 14%. Эксперты подсчитали, что под конец прошлого года также выросли (на 12,2%) показатели общего количества выданных ссуд до 211,5 тысячи заключенных договоров.