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США не исключили дальнейшие меры против «Северного потока — 2» 

РИА Новости 20 минут назад
США допустили дальнейшие меры против «Северного потока — 2»
Фото: РИА Новости
США не исключают дальнейших мер против "Северного потока 2", заявил журналистам представитель госдепартамента Нед Прайс.
Он напомнил, что по результатам прошлого доклада конгрессу в феврале США внесли в очередной список санкций судно-трубоукладчик "Фортуна" и его владельца "КВТ-РУС".

"Конечно, это не конец истории. Каждые 90 дней мы должны предоставлять конгрессу новости по нашему анализу и решениям о том, какая деятельность по Северному потоку попадает под санкции", — сказал Прайс на брифинге.

"Если мы определим, что какая-то организация занимается деятельностью, подлежащей санкциям, как написано в законе … мы сообщим об этом в следующем докладе. Полагаю, следующий доклад будет в мае", — добавил он.

Ранее Морское управление Дании сообщило на основании уведомления от оператора проекта "Северный поток 2" Nord Stream 2 AG, что к трубоукладчику "Фортуна" присоединится судно "Академик Черский".
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Комментарии 39
Компании , Нед Прайс , Госдеп США
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