Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.26
$
74.54
88.87
89.09
Прогноз
08.03 – 15.03
$
75.60
91.63
Индексы и котировки Brent
67.92
–0.09 Золото
1698.94
+0.12 РТС
1454.67
+0.07
Динамика валют
EUR / USD
05.03
1.1955
–0.0162
19.02
1.2117
02.03
22.02
08.02

Бизнес попросил о кредитах под 4,25% годовых 

Лера Букина 1 час назад
Бизнес попросил о кредитах под 4,25% годовых
Фото: ТАСС
«Опора России» выступила с предложением к Минэкономразвития запустить льготную программу инвестиционного кредитования малого и среднего предпринимательства по ставке не выше ключевой, заявил «Известиям» глава организации Александр Калинин.
Общенациональный план действий по восстановлению экономики подразумевает увеличение инвестиций в основной капитал на 4,5% к концу 2021 года. Одним из ключевых предложений является комплексная поддержка инвестпроектов благодаря соглашениям о защите и поощрении капиталовложений. Однако это касается только крупного бизнеса и многомиллиардных строек, малые предприятия в план поддержки не входят.
Бизнес благодаря предложенной «Опорой Россиии» мере сможет не только выживать, а развиваться, отметил директор дирекции поддержки кредитования МСП банка «Санкт-Петербург» Александр Окуличев.
В настоящее время рыночная ставка по займам для малого и среднего предпринимательства — 7,2–8,2% на сроки 1–3 года и более, говорит аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. Если ее снизить до 4,25%, государству будет необходимо субсидировать около 4% стоимости займов. Новая кредитная программа потребует от 55 до 75 млрд рублей из бюджета, считает Емельянов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что каждый десятый бизнес в России заявил о риске закрытия.
Видео дня. Экономист рассказал, в какой валюте лучше хранить сбережения
Комментарии
Компании , Александр Калинин , Валерий Емельянов , Банк "Санкт-Петербург" , Минэкономразвития , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
00:54
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
Экономика
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение