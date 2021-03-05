Бизнес попросил о кредитах под 4,25% годовых 

«Опора России» выступила с предложением к Минэкономразвития запустить льготную программу инвестиционного кредитования малого и среднего предпринимательства по ставке не выше ключевой, заявил «Известиям» глава организации Александр Калинин

Общенациональный план действий по восстановлению экономики подразумевает увеличение инвестиций в основной капитал на 4,5% к концу 2021 года. Одним из ключевых предложений является комплексная поддержка инвестпроектов благодаря соглашениям о защите и поощрении капиталовложений. Однако это касается только крупного бизнеса и многомиллиардных строек, малые предприятия в план поддержки не входят.

Бизнес благодаря предложенной «Опорой Россиии» мере сможет не только выживать, а развиваться, отметил директор дирекции поддержки кредитования МСП банка «Санкт-Петербург» Александр Окуличев.

В настоящее время рыночная ставка по займам для малого и среднего предпринимательства — 7,2–8,2% на сроки 1–3 года и более, говорит аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов . Если ее снизить до 4,25%, государству будет необходимо субсидировать около 4% стоимости займов. Новая кредитная программа потребует от 55 до 75 млрд рублей из бюджета, считает Емельянов.