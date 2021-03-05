Fix Price оценили дороже $8 млрд 

Крупнейший российский ретейлер в сегменте магазинов с фиксированными ценами Fix Price рассказал о результатах первичного размещения акций (IPO).

По данным компании, инвесторы оценили Fix Price в $8,3 млрд Цена одной глобальной депозитарной расписки (GDR) составила $9,75, что соответствует верхней границе ценового диапазона. Компания привлечёт в ходе IPO $2 млрд, хотя изначально планировала $1,5-1,7 млрд

На фоне высокого спроса спроса объём размещения увеличили со 170 млн до 178,37 млн ценных бумаг. Если акционеры разместят все доступные расписки в полном объёме, количество торгуемых бумаг составит около 24,1% уставного капитала.

Организаторами размещения выступают BofA Securities, Citigroup, J. P.Morgan, Morgan Stanley и « ВТБ Капитал ». Начало торгов акциями Fix Price запланировано на 10 марта. В результате IPO у компании появятся несколько якорных инвесторов — суверенный фонд Катара QIA, а также фонды под управлением BlackRock, GIC и APG. Они купят акции по цене размещения на общую сумму $475 млн IPO Fix Price станет крупнейшим российским размещением с 2010 года, когда «Русал» привлек $2,24 млрд на гонконгской бирже. Вместе с тем, как сообщил ТАСС, размещение российской сети станет самым масштабным среди отечественных ретейлеров. Этому способствовал повышенный спрос среди инвесторов. В итоге на американских инвесторов пришлось около 40% спроса, на британских — около трети, на российских — более 10%

О том, что Fix Price решил выйти на IPO в Лондоне, стало известно в середине февраля 2021 года. Тогда же компания рассказала и о намерении провести вторичное размещение бумаг на Московской бирже . Позже Мосбиржа одобрила заявку российской сети на допуск ценных бумаг к торгам.

Кроме того, Fix Price планирует увеличить число своих магазинов в Белоруссии, Казахстане и Узбекистане в 12 раз (3800 новых точек), а в России — в три раза, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на инвестиционный меморандум, подготовленный для IPO. На эти цели компания потратит часть привлечённых в результате IPO средств. В документе компания отметила, что в России существует потенциал для открытия ещё порядка 11 700 торговых точек.

Первый магазин Fix Price открылся в 2007 году. Большей частью торговых точек ретейлер управляет самостоятельно — всего 10% магазинов открыты по франшизе. К началу 2021-го сеть насчитывает около 4200 магазинов. Fix Price ориентируется на потребителей с доходами до 45 000 рублей. Выручка компании за 2020 год составила 190,1 млрд рублей, за 2019-й — 142,9 млрд рублей, за 2018-й — 108,7 млрд рублей.

По данным консалтинговой компании Oliver Wyman, в 2019 году Fix Price занимал 93% рынка товаров фиксированных цен в России.