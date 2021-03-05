Части абонентов отключат беспроводной доступ в интернет

11 марта операторы фиксированного беспроводного доступа в интернет будут вынуждены отключить свои сети в связи с окончанием срока действия разрешения Госкомиссии по радиочастотам на использование частот (ГКРЧ) в диапазоне 3,4-3,6 ГГц, передает РБК со ссылкой на нескольких участников рынка.

Речь идет о решении ГКРЧ от 10 марта 2011 года: компании, к тому моменту получившие частоты в диапазоне 3,4-3,6 ГГц, получили на 10 лет возможность использовать их для предоставления беспроводного фиксированного доступа в интернет.

Как пишет РБК, этот диапазон разрешили использовать компаниям, входящим в группу Freshtel («дочка» «Ростелекома»), оператору Golden Telecom (объединился с «ВымпелКомом» ), компании «Неоспринт» («дочка» «МегаФона» ), «Престиж-Интернет» (был присоединен к «ЭР-Телеком Холдингу»).

Вопрос продления срока уже обсуждался в 2020 году между операторами и представителями комиссии, говорит близкий к ГКРЧ источник издания. Особенно активно просили об этом «МегаФон» и «Ростелеком».

Члены ГКРЧ из силовых структур будут вынуждены решать вопрос относительно того, чтобы продлить разрешение на использование частот с учетом их позиции по использованию диапазона 3,4-3,8 ГГц для развития сетей пятого поколения мобильной связи (5G), отметил еще один источник издания, который знаком с деятельностью комиссии.

Если договор не будет продлен, то ожидается потеря доходов в связи с прекращением оказания услуг ряду клиентов, а также грядут расходы на их перевод на другое оборудование и потеря частотного ресурса, опасается источник издания в одном из провайдеров.

В случае отключения передатчиков операторами пользователи будут вынуждены либо организовывать проводной доступ, либо использовать мобильный интернет, говорит гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов

Если продлить разрешение не получится, то игроки рынка смогут попытаться оспорить данное решение в суде, говорит партнер фирмы « Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов