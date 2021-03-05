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Строительство «Северного потока-2» снова отложили 

Украина.ру 11 минут назад
Строительство трубопровода «Северный поток-2» отложили на полгода. Теперь работы планируют завершить в сентябре 2021 года. Об этом 4 марта сообщил Интерфакс

«Не стоит заострять внимание на конкретных сроках завершения строительства и запуска проекта. Для нас важен запуск самого проекта, и мы это действительно свершим», — сказал зампред правления «Газпрома» Фамил Садыгов.

Он отметил, что сроки зависят от множества факторов, в том числе от погодных условий.
Изначально «Северный поток-2» должны были сдать еще в конце 2019 года, однако завершению работ помешали санкции США, из-за которых из проекта начали уходить европейские компании.
США предупредили о дальнейших мерах против «Севпотока-2»
«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
В водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров — в водах Германии.
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Компании , Видео , Фамил Садыгов , Газпром , Интерфакс
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