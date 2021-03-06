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В Германии назвали «Северный Поток — 2» мостом с Россией 

РИА Новости 29 минут назад
Было бы безответственно не завершить "Северный Поток 2", учитывая экономические соображения, заявил в интервью РИА Новости координатор правительства Германии по межобщественному сотрудничеству с Россией Йоханн Заатхофф.

"Как из экономических соображений, так и с учетом национальной экономики мне кажется, было бы безответственно не завершать этот проект", — сказал Заатхофф.

Он напомнил, что "Северный поток 2" завершен на 97%, и в нем участвуют около 100 разных частных компаний.

"Северный поток 2" важен для газоснабжения Германии и ЕС, он важен для диверсификации источников. Газопровод — это тоже своего рода мост, соединяющий Германию и Россию, а также Европейский Союз с газовой сетью России. Эти связи нужно устанавливать и поддерживать, а не разрушать. Даже в нынешнее время", — отметил координатор.

"Кроме того, мы стоим перед серьезными вызовами, в связи с целями по защите климата на нашем континенте и в наших странах, которые, с моей точки зрения, достижимы лишь совместно. Я бы хотел увидеть успех в совместной работе, с немецкой и российской стороны, в соответствии с целями Парижского соглашения по климату до 2050 года, хотелось бы такого же интенсивного сотрудничества в энергетике, как и сейчас, однако, основанного на возобновляемых источниках энергии, таких как, например, водород", — добавил собеседник.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. РФ неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий, выгоден Европе. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
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Компании , Видео , ЕС , РИА Новости
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