«Газпром» поставил в Европу первую партию «зеленого» СПГ 

«Газпром» поставил партию сжиженного природного газа в Уэльс танкером из Мурманска. И, как отмечает получатель, Shell Global LNG, подобная поставка стала первой в Европе. Причем эта компания и сама занимается поставками «зеленого» СПГ японским, корейским, китайским и тайваньским компаниям.

Чем привлекателен «зеленый» СПГ и будет ли на него спрос? Комментирует аналитик по нефти агентства Reuters Александр Ершов

Александр Ершов, аналитик по нефти агентства Reuters: «Доставка „зеленого“ газа — это часть глобальной энергетической стратегии на снижение выбросов. И для компании эта задача в большей степени организационная, логистическая, техническая, возможно, трейдерская, чем какие-то характеристики самого топлива. „Зеленый“ LNG или любой другой вид топлива по характеристикам ничем не отличается от обычного топлива, в данном случае от сжиженного природного газа. Все дело в балансе выбросов. Производитель и поставщик „зеленого“ LNG компенсирует выбросы, которые происходят при добыче и транспортировке этого газа. Таким образом, он становится углеродно-нейтральным для окружающей среды. Для компаний основная задача — добиться рентабельности при компенсации баланса выбросов, который существует по введенным карбо-углеродным квотам в мире. Спрос в данном случае не должен ничем отличаться от спроса на обычный продукт. Задача любого „зеленого“ поставщика — вписаться в ту рыночную среду, которая сложилась на сегодняшний день, и обеспечить рентабельные поставки газа при углеродно-нейтральном балансе».

В прошлом году «Газпром» поставил более 7 млн тонн СПГ и рассчитывает увеличить оборот трейдинга СПГ «более чем вдвое» к 2025 году.