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Производители мяса птицы и ретейл договорились о заморозке цен 

Лера Букина 1 час назад
Члены Национального союза птицеводов (НСП) и Ассоциации компаний розничной торговли договорились о том, чтобы зафиксировать оптовые цены на тушку бройлера на три недели. Кроме того, крупные производители мяса должны обеспечить объемы поставок не ниже уровня 2020 года, заявил «Коммерсанту» источник, знакомый с обсуждением.
Что касается обсуждаемого уровня отпускных цен, то он оценивается в 145 рублей за 1 кг тушки.
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В АКОРТ отказались от комментариев, пишет «Коммерсант». В свою очередь гендиректор НСП Сергей Лахтюхов заявил, что информация «не соответствует действительности». В «Черкизово», «Продо» и ГАП «Ресурс» не стали комментировать данный вопрос. Аналогично поступил и представитель X5.
В ходе совещания с НСП торговые сети заявили об увеличении спроса на тушку бройлера на 10–20% год к году. Вместе с этим отмечалось, что производство мяса птицы в январе упало на 6,4% в годовом выражении в связи с удорожанием ресурсов, которые зависят от импорта. Речь идет, в частности, о подорожании инкубационных яиц, нарушении поставок племенной продукции из стран Европы, вспышке птичьего гриппа и прочем. По итогам февраля ожидается схожая динамика, полагает участник совещания. Участники рынка, в свою очередь, боятся, что уменьшить производство могут предприятия, которые обеспечивают приблизительно 20% российского рынка мяса птицы.
Для сохранения объемов поставок тушки производители могут уменьшить продажу ее на переработку, а также долю разделки, комментирует источник издания. Главной целью является сохранение объемов поставок, соглашается президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. В торговых сетях считают, что если получится это сделать, то цены на полках стабилизируются. Но это произойдет так же при условии, что производители не станут повышать стоимость тушки, передает источник издания.
Искусственное перераспределение потоков станет драйвером дефицита мяса птицы для мясокомбинатов, считает другой собеседник издания. По его мнению, это заставит переработчиков закупать более дорогую свинину, а также уменьшить производство колбас низкой ценовой категории.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Минсельхозе ожидают стабилизацию цен на мясо птицы и яйца к маю.
Комментарии 27
Компании , Видео , Экономика , Альберт Давлеев , Минпромторг , Черкизово , Минсельхоз
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