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Власти рассказали о необходимости поиска около 1,2 миллиона строителей 

Прайм и ещё 2 25 минут назад
Власти заявили о нехватке около 1,2 млн строителей
Фото: РИА Новости
Около 1,2 миллиона строителей необходимо найти для российских стройплощадок, сказал журналистам министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.
Он констатировал, что, "к сожалению, не всех их получается заместить за счёт российских граждан". При этом, по словам чиновника, на базе учебных центров Госэкспертизы Минстрой создаёт площадки по обучению рабочим специальностям.

"Такая работа ведётся уже в трёх регионах России", — уточнил Файзуллин.

Ранее сообщалось, что в строительной отрасли наблюдается дефицит кадров из-за нехватки трудовых мигрантов. В связи с этим в середине января президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 марта рассмотреть вопрос упрощенного привлечения трудовых мигрантов на стройки.
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Компании , Экономика , Владимир Путин , Ирек Файзуллин , Правительство РФ , Минстрой
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