Норвежские власти заморозили сделку по продаже активов Rolls-Royce российскому «Трансмашхолдингу» 

«Это предприятие, которое производит энергетические установки и двигатели для энергетических систем и для судостроительной отрасли, в том числе и для других видов, например, для подвижного состава. В данном случае для «Трансмашхолдинга» этот проект очень синергетичный с точки зрения того, что в составе ТМХ работает собственное производство двигателей и дизельных установок и, учитывая, что «Трансмашхолдинг» сейчас осуществляет масштабную международную экспансию, этот завод мог бы эффективно пополнить портфель и стать поставщиком для международных проектов «Трансмашхолдинга», потому что там есть проект, связанный с локализацией, обслуживанием подвижного состава и так далее».