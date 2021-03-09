Норвежские власти заморозили сделку по продаже активов Rolls-Royce российскому «Трансмашхолдингу» 

Норвегия приостановила продажу активов Rolls-Royce российскому «Трансмашхолдигу» (ТМХ). Норвежский Минюст сообщил Reuters, что продажа может поставить под угрозу интересы национальный безопасности, поэтому сделку приостанавливают для проверки фактов.
«Трансмашхолдинг» принадлежит компаниям группы бизнесменов, в том числе Искандеру Махмудову и его партнеру Андрею Бокареву. 20% компании принадлежит французской Alstom. Что касается норвежских активов Rolls-Royce, то речь идет о заводе по производству газовых и газопоршневых двигателей. Предприятие в том числе получает заказы от норвежского флота. В чем интерес «Трансмашхолдинга», объясняет генеральный директор компании «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров.
Михаил Бурмистров генеральный директор компании «Infoline-Аналитика»
«Это предприятие, которое производит энергетические установки и двигатели для энергетических систем и для судостроительной отрасли, в том числе и для других видов, например, для подвижного состава. В данном случае для «Трансмашхолдинга» этот проект очень синергетичный с точки зрения того, что в составе ТМХ работает собственное производство двигателей и дизельных установок и, учитывая, что «Трансмашхолдинг» сейчас осуществляет масштабную международную экспансию, этот завод мог бы эффективно пополнить портфель и стать поставщиком для международных проектов «Трансмашхолдинга», потому что там есть проект, связанный с локализацией, обслуживанием подвижного состава и так далее».
Решение норвежского Минюста пока не окончательное. Возможно, после проверки продажу возобновят.