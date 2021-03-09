СБП решили продвигать через скидки и бонусы в магазинах 

В НСПК отметили, что по мере подключения организаций к оплате по QR-кодам через СБП некоторые обсуждают ряд возможностей предоставления клиентам выгодных предложений. Это делается для того, чтобы сделать данный способ оплаты более популярным, поскольку для торговцев он намного дешевле платежей по картам.

В первую очередь переговоры идут с крупными сетями, работающими как онлайн, так и офлайн.

«Один из наших успешных первых кейсов — партнерство с крупнейшим маркетплейсом Wildberries, который давал покупателям пятипроцентную скидку, если они оплачивали покупки через СБП. Мы наблюдали рост продаж в сотни раз», — рассказал изданию директор департамента эквайринга банка «Русский стандарт» Инна Емельянова.

«Тинькофф» отметили, что через него к СБП уже подключились примерно 45 тысяч компаний. Но лишь единицы организаций вводят дополнительные стимулы при оплате через QR-код.

Увеличение количества платежей по куайрингу (QR-кодам) случится осенью, то есть тогда, когда системно значимые банки реализуют C2B-сценарий оплаты, считает директор Делобанка Ирина Кузьмина

Конкурировать с банковскими программами лояльности СБП сможет только при более низкой стоимости при оплате по QR-коду на постоянной основе, считает директор по развитию программы лояльности БКС-банка Евгения Пахомова. По мнению участников рынка, часть затрат могла бы компенсировать сама НСПК, однако там, в свою очередь, признались, что пока не могут на это пойти.