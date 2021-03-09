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Газпром предупредил об истощении хранилищ газа в Европе 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 2 часа назад
Европу предупредили об истощении хранилищ газа
Фото: Reuters
Европе нужно будет закачать как минимум в полтора раза больше газа, чем летом 2020 года, из-за истощения европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) этой зимой, говорится в сообщении Газпрома.

«По данным Gas Infrastructure Europe, к 7 марта поднято уже 61,1 млрд куб. м газа, оставшийся объем активного газа в европейских ПХГ на 23,3 млрд куб. м ниже прошлогоднего уровня. Европе необходимо будет закачать как минимум в полтора раза больше газа, чем летом 2020 года», — приводит ТАСС сообщении.

По данным компании, уровень газа в европейских ПХГ упал до 34%. В том числе в Германии — до 29%, в Нидерландах — до 28%, во Франции — до 20%.
Газпром напомнил, что отопительный сезон в Европе продолжается. И отмечает, что на фоне опустевших ПХГ летом газовый рынок Европы будет работать в режиме «зеленой зимы».
Накануне Газпром поставил первую партию «зеленого» СПГ в Европу компании Shell Global LNG Limited.
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Комментарии 448
Компании , Газпром , Shell , ИТАР-ТАСС
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