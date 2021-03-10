Птицеводов призвали отказаться от производства отборных яиц

Птицефабрики могут отказаться от производства премиальных товаров, например, отборного яйца и грудинки.

Птицефабрикам предложили сфокусироваться на производстве более бюджетной продукции, в частности, тушки бройлера и столового яйца С2, заявила «Известиям» гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева

Ожидается, что благодаря такому подходу затраты фабрик на изготовление будут сокращены, а цена для потребителей будет более приемлемой.

За 2020 год себестоимость мяса птицы и яиц выросла на 20–25%, однако изготовители сдерживали отпускную стоимость продуктов. Что касается февраля, то цены производителей в этот период поднялись в среднем на 6% по отношению к предыдущему месяцу.

В начале марта вице-премьер Андрей Белоусов поручил ФАС проверить обоснованность роста цен на курятину и яйца. За этим последовала фиксация цен на тушку бройлера со стороны части крупнейших производителей и федеральных сетей.

Производители не успевают удовлетворить увеличившийся спрос на мясо курицы, производство которой падает в связи с птичьим гриппом в ряде регионов, полагает глава Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов . По его словам, вопрос нехватки птицеводческой продукции на рынке будет решен через пару месяцев.

Директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Игорь Николаев считает, что в будущем правительству будет все труднее сдерживать цены.