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Птицеводов призвали перейти на более дешевую продукцию 

Лера Букина 1 час назад
Птицеводов призвали отказаться от производства отборных яиц
Фото: РИА Новости
Птицефабрики могут отказаться от производства премиальных товаров, например, отборного яйца и грудинки.
Птицефабрикам предложили сфокусироваться на производстве более бюджетной продукции, в частности, тушки бройлера и столового яйца С2, заявила «Известиям» гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева.
Ожидается, что благодаря такому подходу затраты фабрик на изготовление будут сокращены, а цена для потребителей будет более приемлемой.
За 2020 год себестоимость мяса птицы и яиц выросла на 20–25%, однако изготовители сдерживали отпускную стоимость продуктов. Что касается февраля, то цены производителей в этот период поднялись в среднем на 6% по отношению к предыдущему месяцу.
В начале марта вице-премьер Андрей Белоусов поручил ФАС проверить обоснованность роста цен на курятину и яйца. За этим последовала фиксация цен на тушку бройлера со стороны части крупнейших производителей и федеральных сетей.
Производители не успевают удовлетворить увеличившийся спрос на мясо курицы, производство которой падает в связи с птичьим гриппом в ряде регионов, полагает глава Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. По его словам, вопрос нехватки птицеводческой продукции на рынке будет решен через пару месяцев.
Директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Игорь Николаев считает, что в будущем правительству будет все труднее сдерживать цены.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Госдуме потребовали регулировать цены на продукты.
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Комментарии 5
Компании , Экономика , Игорь Николаев , Галина Бобылева , Андрей Карпов , Андрей Белоусов , Госдума , ФАС , газета "Известия"
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