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Авиабилеты на рейсы «Аэрофлота» по России подорожали 

Лера Букина 56 минут назад
Авиабилеты на рейсы «Аэрофлота» по России подорожали
Фото: ТАСС
Российская авиакомпания «Аэрофлот» с 10 марта повышает топливный сбор на рейсы по стране на 10%, сообщает РИА Новости.
Теперь стоимость сбора в цене одного билета класса «Эконом» составит 1650 рублей, тогда как ранее она составляла 1500 рублей. Такая стоимость зафиксирована для всех внутрироссийских направлений, однако есть и исключения. Для рейсов из Москвы в Якутск, Читу или Улан-Удэ цена на топливный сбор составит 4350 рублей вместо 4200 рублей. Стоит отметить, что сбор не взимается при полетах классом «Эконом» из Москвы на Дальний Восток.
Что касается размера топливного сбора за каждый полетный сегмент классов «Бизнес» и «Комфорт» для рейсов по России, он теперь составит 200 и 150% соответственно от сбора за полетный сегмент класса «Эконом». Отмечается и то, что при полетах бизнес-классом на рейсах между Москвой и Дальним Востоком будет взиматься 8700 рублей вместо 8400 рублей, «Комфортом» — 6525 рублей (ранее взималось 6300 рублей).
Стоимость топливного сбора для полетов за границу остается на прежнем уровне.
Ранее «Рамблер» сообщал, что «Аэрофлот» со 2 апреля запустит регулярные рейсы из Москвы на Сейшельские острова.
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Комментарии 1
Компании , Личный счет , Аэрофлот , РИА Новости
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