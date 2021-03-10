Новый законопроект поставил под угрозу продажи гаджетов

10 марта в Госдуме рассмотрят в третьем, окончательном чтении законопроект о штрафах за отсутствие на продающейся в России технике предустановленного российского программного обеспечения (ПО), заявил «Известиям» автор инициативы депутат Сергей Жигарев

Норма о предустановке российского софта начнет действовать с 1 апреля. Что касается законопроекта о штрафах, его вступления в силу ожидают 1 июля.

Для должностных лиц штраф будет составлять от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических — от 50 тысяч до 200 тысяч рублей. Рассматривать нарушения будет Роспотребнадзор

По словам Жигарева, ко второму чтению в законопроекте появилась поправка, согласно которой норма будет распространена на приложения, которые разработаны на территории стран ЕАЭС (Евразийского экономического союза).

Депутат подчеркнул, что потребители смогут удалять с устройств отечественные приложения, в которых он не заинтересован.

По причине неоднозначных формулировок в законопроекте с полок магазинов может исчезнуть ряд моделей устройств, полагают в Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК). По словам директора по связям с общественностью РАТЭК Антона Гуськова, добросовестные компании могут не успеть подготовиться к исполнению требований закона.

Новый законопроект может ударить, в частности, по продукции Apple , отмечают «Известия».

В «М. Видео-Эльдорадо» отметили, что к нововведениям готовятся большинство производителей и поставщиков техники сети.