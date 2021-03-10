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Из российских магазинов может исчезнуть ряд гаджетов 

Лера Букина 27 минут назад
Новый законопроект поставил под угрозу продажи гаджетов
Фото: РИА Новости
10 марта в Госдуме рассмотрят в третьем, окончательном чтении законопроект о штрафах за отсутствие на продающейся в России технике предустановленного российского программного обеспечения (ПО), заявил «Известиям» автор инициативы депутат Сергей Жигарев.
Норма о предустановке российского софта начнет действовать с 1 апреля. Что касается законопроекта о штрафах, его вступления в силу ожидают 1 июля.
Для должностных лиц штраф будет составлять от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических — от 50 тысяч до 200 тысяч рублей. Рассматривать нарушения будет Роспотребнадзор.
По словам Жигарева, ко второму чтению в законопроекте появилась поправка, согласно которой норма будет распространена на приложения, которые разработаны на территории стран ЕАЭС (Евразийского экономического союза).
Депутат подчеркнул, что потребители смогут удалять с устройств отечественные приложения, в которых он не заинтересован.
По причине неоднозначных формулировок в законопроекте с полок магазинов может исчезнуть ряд моделей устройств, полагают в Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК). По словам директора по связям с общественностью РАТЭК Антона Гуськова, добросовестные компании могут не успеть подготовиться к исполнению требований закона.
Новый законопроект может ударить, в частности, по продукции Apple, отмечают «Известия».
В «М. Видео-Эльдорадо» отметили, что к нововведениям готовятся большинство производителей и поставщиков техники сети.
Ранее «Рамблер» сообщал, что электроника может подорожать на 50% в 2021 году.
Видео дня. Риелтор раскрыл секрет, зачем люди покупают микроквартиры
Комментарии
Компании , Сергей Жигарев , Госдума , Роспотребнадзор , Apple , ЕАЭС , газета "Известия"
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