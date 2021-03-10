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«Норникель» оплатил ущерб из-за аварии в Норильске

Лера Букина
1 час назад
«Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК), входящая в группу компаний «Норильский никель», оплатила 146,2 миллиарда рублей в счет возмещения вреда, который был причинен окружающей среде в результате инцидента с разливом дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. Об этом говорится в сообщении «Норникеля». Это означает, что компанией были произведены все необходимые выплаты.
«Средства для выплаты своему дочернему предприятию предоставил «Норникель». Возмещение вреда водным объектам в размере 145 492 562 907,96 рубля направлено в доход федерального бюджета. Возмещение вреда почвам в размере 684 904 320 рублей — в доход муниципального образования — город Норильск», — отмечают в компании.
Напомним, что в мае 2020 года один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК), структуре «Норникеля») повредился в связи с резкой просадкой опор фундамента, в результате чего вылилось около 21 тысячи тонн топлива. После данного случая было заведено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. Ростехнадзор выяснил, что недостатки проектирования и строительного производства и плохой контроль за эксплуатацией сооружений стали причинами возникшей ситуации.
Арбитражным судом Красноярского края было принято решение о взыскании с АО «НТЭК» 146,2 миллиарда рублей за экологический ущерб от аварии.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Минприроды отвергло идею о заморозке дивидендов за ущерб природе.
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