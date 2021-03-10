Напомним, что в мае 2020 года один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК), структуре «Норникеля») повредился в связи с резкой просадкой опор фундамента, в результате чего вылилось около 21 тысячи тонн топлива. После данного случая было заведено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. Ростехнадзор
выяснил, что недостатки проектирования и строительного производства и плохой контроль за эксплуатацией сооружений стали причинами возникшей ситуации.