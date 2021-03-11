100 млрд долларов достигло состояние Уоррена Баффета

90-летний Уоррен Баффет владеет примерно шестой частью компании Berkshire, оцениваемой в сумму около 600 миллиардов долларов.

Аакции Berkshire класса A в среду превысили отметку в 400 000 долларов.

Это повышение последовало за объявлением 27 февраля о более высоких квартальных результатах компании из Небраски, несмотря на пандемию.