Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Почта

Состояние Уоррена Баффета достигло 100 миллиардов долларов

BFM.RU
2 часа назад
Состояние американского бизнесмена Уоррена Баффета достигло 100 миллиардов долларов, поскольку инвесторы подняли цену его компании Berkshire Hathaway Inc до невиданного пика, передает Reuters со ссылкой на данные журнала Forbes.
100 млрд долларов достигло состояние Уоррена Баффета
Фото: ТАССТАСС
90-летний Уоррен Баффет владеет примерно шестой частью компании Berkshire, оцениваемой в сумму около 600 миллиардов долларов.
Аакции Berkshire класса A в среду превысили отметку в 400 000 долларов.
Это повышение последовало за объявлением 27 февраля о более высоких квартальных результатах компании из Небраски, несмотря на пандемию.
Компании,Уоррен Баффет,Forbes,Reuters,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители