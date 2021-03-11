Работодатели решили сэкономить на медстраховках

В 2021 году российский бизнес собирается экономить на добровольном медстраховании (ДМС) своих сотрудников, заявили РБК в крупных страховых компаниях.

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Доля корпоративных клиентов, которые отказывались от услуг ДМС и от продления договоров в IV квартале 2020 года и I квартале 2021 года, оценивается в 5–15%. В большинстве случаев именно небольшие компании, которые пострадали от пандемии, прибегают к сокращению соцпакета для сотрудников.

Исходя из показателей первых месяцев 2021 года, доля клиентов, которые отказываются от ДМС, не превышает 10–15%, говорит заместитель гендиректора по ДМС компании «Ингосстрах» Дмитрий Попов . По его словам, положение с пролонгацией договоров пока является «рабочим».

В IV квартале 2020 года граждане России стали чаще прибегать к медпомощи, что привело к увеличению расходов работодателей на ДМС и их стремлению оптимизировать траты, говорит гендиректор « Совкомбанк Страхование» Игорь Лаппи.

По его прогнозам, 10% клиентов сократят бюджет на ДМС, 5–7% полностью откажутся от медстраховки для своих работников.

Российские работодатели стали отказываться от ДМС еще в конце 2020 года, говорит директор по андеррайтингу личных видов страхования «Согласия» Олеся Сабанова. Она считает, что в 2021 году массовых отказов с их стороны ожидать не стоит.

Сокращение затрат является основным запросом бизнеса России по программам ДМС на 2021 год, говорят страховщики.

Эксперты сходятся во мнении, что запросы клиентов на оптимизацию программ наращивают дополнительное давление на маржинальность страхового бизнеса в сегменте ДМС.