Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Почта

Работодатели решили сэкономить на медстраховках

Лера Букина
2 часа назад
В 2021 году российский бизнес собирается экономить на добровольном медстраховании (ДМС) своих сотрудников, заявили РБК в крупных страховых компаниях.
Работодатели решили сэкономить на медстраховках
Фото: ТАССТАСС
Доля корпоративных клиентов, которые отказывались от услуг ДМС и от продления договоров в IV квартале 2020 года и I квартале 2021 года, оценивается в 5–15%. В большинстве случаев именно небольшие компании, которые пострадали от пандемии, прибегают к сокращению соцпакета для сотрудников.
Исходя из показателей первых месяцев 2021 года, доля клиентов, которые отказываются от ДМС, не превышает 10–15%, говорит заместитель гендиректора по ДМС компании «Ингосстрах» Дмитрий Попов. По его словам, положение с пролонгацией договоров пока является «рабочим».
В IV квартале 2020 года граждане России стали чаще прибегать к медпомощи, что привело к увеличению расходов работодателей на ДМС и их стремлению оптимизировать траты, говорит гендиректор «Совкомбанк Страхование» Игорь Лаппи.
По его прогнозам, 10% клиентов сократят бюджет на ДМС, 5–7% полностью откажутся от медстраховки для своих работников.
Российские работодатели стали отказываться от ДМС еще в конце 2020 года, говорит директор по андеррайтингу личных видов страхования «Согласия» Олеся Сабанова. Она считает, что в 2021 году массовых отказов с их стороны ожидать не стоит.
Сокращение затрат является основным запросом бизнеса России по программам ДМС на 2021 год, говорят страховщики.
Эксперты сходятся во мнении, что запросы клиентов на оптимизацию программ наращивают дополнительное давление на маржинальность страхового бизнеса в сегменте ДМС.
Ранее «Рамблер» сообщал, что россияне захотели дополнительную пенсию от работодателя.
Компании,Дмитрий Попов,Совкомбанк,Ингосстрах,РБК,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители