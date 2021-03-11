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Крупнейший в мире ритейлер одежды заявил о падении прибыли на 70% 

Павел Тиунов 1 час назад
Крупнейший в мире ритейлер одежды заявил о падении прибыли на 70%
Фото: ТАСС
Один из крупнейших ритейлеров одежды в мире компания Inditex, в структуру которой входят бренды Zara, Pull & Bear, Bershka, Massimo Dutti и т.д., отчиталась о падении прибыли на 70%. Ощутимый удар по бизнесу нанесла пандемия, сообщает «Коммерсант».
Аналитики компании подсчитали что по итогам минувшего финансового года чистая суммарная прибыль предприятий холдинга составила 1,1 млрд евро, выручка — 20,4 млрд евро, что на 28 меньше показателей прошлого года.
Главной причиной нисходящего тренда специалисты называют последствия пандемии коронавируса. В разгар распространения ограничительных мер компании пришлось закрыть значительную часть физических магазинов, 15% из них до сих пор не доступны для покупателей.
Вместе с тем аналитики отметили рост показателей в онлайн-продажах: оборот сделок в Сети за минувший год оценивается в 6,6 млрд евро, что больше прошлогоднего объёма на 77%. Потенциальные клиенты также начали чаще скачивать приложение Inditex для смартфонов (132 млн раз за год) и чаще (на 50%) посещать онлайн магазин.
Ранее, как сообщал «Рамблер», маркетплейс Wildberries отчитался о выручке в размере 437,2 рублей по итогам 2020 года. За минувшие 12 месяцев сотрудники компании обработали 323,8 миллиона заказов, что в два раза больше, чем в 2019 году. Продажи выросли до 575,3 миллиона позиций, превысив прошлогодние показатели в три раза. Увеличенный товарооборот вынудил руководство интернет-магазина в пять раз расширить штат: с 19 тысяч продавцов до 91 тысячи. Учитывая, что в абсолютном большинстве случаев клиенты забирают заказы самостоятельно, количество пунктов выдачи за минувший год выросло в 14 раз до 91 тысячи.
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