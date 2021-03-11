Крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» отчитался о результатах за 2020 год. Чистый убыток группы по МСФО за 2020 год составил 123,2 млрд руб. При этом годом ранее она получила 13,5 млрд руб. прибыли.

Выручка авиакомпании за год снизилась на 55,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 302,2 млрд руб. Показатель EBITDA сократился на 84%, до 27 млрд руб.

На работу авиакомпании негативно повлияло снижение спроса и ограничения на полеты из-за коронавируса. Больше всего пострадал сегмент международных перевозок, так как в марте 2020 года международное сообщение было закрыто.