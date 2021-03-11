Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.40
$
73.69
87.80
88.04
Прогноз
15.03 – 22.03
$
73.70
87.92
Индексы и котировки Brent
68.64
–0.16 Золото
1739.66
+0.04 РТС
1479.57
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
11.03
1.1965
–0.0201
24.02
1.2166
08.03
28.02
14.02

Убыток «Аэрофлота» за год достиг 123 млрд рублей из-за COVID-19 

Investing.com Россия 1 час назад
Крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» отчитался о результатах за 2020 год. Чистый убыток группы по МСФО за 2020 год составил 123,2 млрд руб. При этом годом ранее она получила 13,5 млрд руб. прибыли.
Выручка авиакомпании за год снизилась на 55,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 302,2 млрд руб. Показатель EBITDA сократился на 84%, до 27 млрд руб.
На работу авиакомпании негативно повлияло снижение спроса и ограничения на полеты из-за коронавируса. Больше всего пострадал сегмент международных перевозок, так как в марте 2020 года международное сообщение было закрыто.
Начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанса» Георгий Ващенко считает, что объемы перевозок «Аэрофлота (MCX:AFLT)» выйдут на докризисные уровни уже в четвертом квартале 2021 года.
Investing.com Россия: последние новости
Fix Price привлечет в ходе IPO $2 млрд Forbes сообщил об ажиотажном спросе на облигации Telegram Капитализация биткоина снова превысила $1 трлн
Компании , Видео , Георгий Ващенко , Аэрофлот
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Евро упал ниже 88 рублей впервые с сентября
01:43
Евро упал ниже 88 рублей впервые с сентября
Рынки
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
00:54
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
Экономика
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение