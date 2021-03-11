Группа «Тинькофф» приостановит выплату дивидендов

Общая сумма средств, направленных на выплату дивидендов за IV квартал, составила приблизительно 48 млн долларов.
В соответствии с требованиями Лондонской фондовой биржи выплата дивидендов акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров группы на 26 марта 2021 года, состоится ориентировочно 29 марта. Дата формирования списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, — 25 марта. Выплата дивидендов держателям ГДР группы, согласно условиям депозитарного соглашения, состоится приблизительно через пять рабочих дней после даты выплаты дивидендов по акциям.
Также сообщается, что группа планирует временно приостановить выплату дивидендов до конца 2021 года, поскольку продолжает изучать возможности для органического и неорганического развития бизнеса.