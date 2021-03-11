Группа «Тинькофф» приостановит выплату дивидендов

В соответствии с требованиями Лондонской фондовой биржи выплата дивидендов акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров группы на 26 марта 2021 года, состоится ориентировочно 29 марта. Дата формирования списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, — 25 марта. Выплата дивидендов держателям ГДР группы, согласно условиям депозитарного соглашения, состоится приблизительно через пять рабочих дней после даты выплаты дивидендов по акциям.