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Группа «Тинькофф» планирует временно приостановить выплату дивидендов до конца 2021 года

Банки.ру
2 часа назад
Совет директоров «Тинькофф» в соответствии с дивидендной политикой группы утвердил первую выплату промежуточных дивидендов в денежной форме за 2021 год в размере 0,24 доллара США на одну акцию/ГДР (одна глобальная депозитарная расписка соответствует одной обыкновенной акции). Об этом сообщили в Тинькофф Банке в связи с публикацией отчетности TCS Group Holding PLC (группы «Тинькофф») по МСФО за 2020 год.
Группа «Тинькофф» приостановит выплату дивидендов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Общая сумма средств, направленных на выплату дивидендов за IV квартал, составила приблизительно 48 млн долларов.
В соответствии с требованиями Лондонской фондовой биржи выплата дивидендов акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров группы на 26 марта 2021 года, состоится ориентировочно 29 марта. Дата формирования списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, — 25 марта. Выплата дивидендов держателям ГДР группы, согласно условиям депозитарного соглашения, состоится приблизительно через пять рабочих дней после даты выплаты дивидендов по акциям.
Также сообщается, что группа планирует временно приостановить выплату дивидендов до конца 2021 года, поскольку продолжает изучать возможности для органического и неорганического развития бизнеса.
«Руководство уверено, что если мы сейчас инвестируем капитал в дополнительный рост, то это станет лучшей гарантией устойчивости и прибыльности нашего бизнеса в будущем. Об этом мы подробно поговорим на Дне стратегии, который состоится 7 апреля 2021 года. Как сообщалось ранее, накопленные денежные средства могут быть частично использованы для выкупа до 1 млн ГДР и последующего финансирования обязательств в рамках долгосрочной программы мотивации сотрудников», — говорится в релизе.
Чистая прибыль группы «Тинькофф» за 2020 год достигла 44,2 млрд рублей, превысив прогноз и увеличившись на 22,4% по сравнению с 2019 годом.
Компании,Тинькофф банк,
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