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ЦБ России отозвал лицензию у Форбанка

RT на русскомиещё 2
2 часа назад
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Форбанка, говорится в сообщении ЦБ.
ЦБ отозвал лицензию у Форбанка
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Отмечается, что по величине активов кредитная организация занимала 221 место в банковской системе Российской Федерации.
В сообщении говорится, что Форбанк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России.
В Форбанке назначена временная администрация ЦБ, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
Компании,Экономика,Центральный банк России,
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